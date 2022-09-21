طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت وجدت دراسة مكثفة شارك فيها أكثر من 116000 شخص ودراستهم لأكثر من 30 عامًا أن ممارسة الرياضة حتى 150 دقيقة في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الوفاة إلى حد كبير.

كان المشاركون من دراسة صحة الممرضات ودراسة متابعة المهنيين الصحيين (1988-2018). طُلب منهم الإجابة على استبيان مع تقارير ذاتية مفصلة عن النشاط البدني.

نُشرت الدراسة البحثية في يوليو 2022 في مجلة Circulation ، وهي مجلة علمية نشرتها جمعية القلب الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم وهي مسؤولة عن أكثر من 30٪ من الوفيات.

طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت

ماذا اكتشف الباحثون؟

وجد الباحثون أن النشاط البدني ، حتى في فترة معتدلة ، يقلل من مخاطر جميع أسباب الوفاة.

وشهدت الدراسة انخفاضًا في مخاطر الوفيات لدى الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية 150-599 دقيقة في الأسبوع. "المشاركون الذين أبلغوا عن 2 إلى 4 مرات أعلى من الحد الأدنى الموصى به لنشاط وقت الفراغ طويل الأمد (150-299 دقيقة في الأسبوع) أو النشاط المعتدل (300-599 دقيقة في الأسبوع) ، حصلوا على 2 إلى 4٪ ومن 3 إلى 13٪ إضافية معدل وفيات أقل "، كما يقول تقرير صحي.

"تم تحقيق الحد الأقصى تقريبًا من الارتباط مع انخفاض معدل الوفيات من خلال إجراء 150 إلى 300 دقيقة / أسبوع من VPA لوقت الفراغ طويل الأجل ، أو 300 إلى 600 دقيقة / أسبوع من المناطق البحرية المحمية لوقت الفراغ طويل الأجل ، أو مزيج مكافئ من الاثنين ، وجدت الدراسة.

طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت

ماذا يقول الخبراء؟

"عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية ، قد يكون المزيد أفضل. وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين اتبعوا توصيات النشاط البدني قللوا من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة تصل إلى 21٪. لكن البالغين الذين مارسوا 2X إلى 4X الكمية الموصى بها قد تقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 31٪ "، نشرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) تعليقًا على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي حول الدراسة وأهمية النشاط البدني.

طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت

32% من وفيات حول العالم تحدث بسبب مشاكل في القلب

تعتبر أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم ، حيث تودي بحياة ما يقرب من 18 مليون شخص سنويًا. تعود معظم الوفيات المرتبطة بأمراض القلب إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أمراض القلب مسؤولة أيضًا عن الوفيات المبكرة. تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) ، أن ثلث هذه الوفيات تحدث قبل الأوان في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

من بين 17 مليون حالة وفاة مبكرة (تحت سن 70) بسبب الأمراض غير السارية في عام 2019 ، كان 38٪ منها ناجمة عن أمراض القلب.

في أحدث تقرير عن الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، قالت منظمة الصحة العالمية إن أمراض القلب هي القاتل الأول بين جميع الأمراض غير المعدية.

طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت

ماذا تقول الدراسات البحثية الأخرى عن أهمية ممارسة الرياضة في صحة القلب؟

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها دراسة عن تأثير النشاط البدني على صحة القلب. على الرغم من أنها قد تكون واحدة من أولى الدراسات التي أجريت على هذا النطاق الضخم وعلى مدى فترة أطول.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2010: يرتبط المزيد من النشاط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالنشاط البدني الأقل. على الرغم من أنه قد تكون هناك عتبة تنقل مستويات النشاط عبرها مخاطر أكبر ، إلا أن أولئك الذين لا يتمتعون بالحركة بشكل كامل (أي "محاربو عطلة نهاية الأسبوع") أو الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا هم فقط المعرضون لخطر الإصابة بأمراض حادة مع ظهور تعب جسدي مفاجئ. تقترح الدراسة أن "الإدخال التدريجي للنشاط مع تقييم الطبيب قبل بدء برنامج التمرين قد يخفف من هذه المخاطر".

أكدت دراسة نشرت عام 2003 في مجلة Circulation of AHA على مخاطر نمط الحياة المستقرة على قلب الإنسان. وقالت الدراسة إن نمط الحياة الخامل هو أحد عوامل الخطر الخمسة الرئيسية (إلى جانب ارتفاع ضغط الدم والقيم غير الطبيعية لدهون الدم والتدخين والسمنة) لأمراض القلب والأوعية الدموية. ركوب الدراجات والسباحة وتسلق التلال من بين الأنشطة البدنية المختلفة التي يجب على المرء القيام بها.

طبيب البوابة: 150 دقيقة من التمارين تقلل خطر الموت

ما هي عوامل الخطر؟

هناك العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب. إن الإفراط في تعاطي التبغ ، واستهلاك المزيد من الملح ، والاستهلاك الأقل للفواكه والخضروات الموسمية ، وعدم ممارسة النشاط البدني ، والإفراط في شرب الكحول هي عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

تحذر منظمة الصحة العالمية من أن "تأثيرات عوامل الخطر السلوكية قد تظهر على الأفراد مثل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، وزيادة نسبة الدهون في الدم ، وزيادة الوزن والسمنة".

بصرف النظر عن هذا ، فإن ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول يؤثر أيضًا على أمراض القلب. وقالت وكالة الصحة العالمية "بالإضافة إلى ذلك ، فإن العلاج الدوائي لارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الدهون في الدم ضروري للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية بين الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات".

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