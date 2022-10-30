طبيب البوابة: 3 أخطاء يمكن أن تنشئ أطفالًا نرجسيين من غير المحتمل أن يولد أي شخص بصفات النرجسية. إنهم يميلون فقط إلى تطويرها اعتمادًا على محيطهم. يلتقط الأطفال أيضًا هذه السلوكيات النرجسية ، التي تتميز بالشعور بالتفوق والاستحقاق ونقص التعاطف، خلال سنوات نموهم ويكون للوالدين دور كبير في ذلك.

ولكن قبل أن ندخل في ما يمكن للوالدين فعله أو تجنبه لتربية أطفال متعاطفين ، دعنا أولاً نفهم الفرق الدقيق بين الثقة بالنفس والنرجسية وفك تشفير العلامات التي يمكن أن تساعدك في نفس الشيء.

طبيب البوابة: 3 أخطاء يمكن أن تنشئ أطفالًا نرجسيين

6 علامات للنرجسية عند الأطفال:

تتضمن بعض مؤشرات الطفل النرجسي ما يلي:

إهانة الأطفال الآخرين التصرف بتنمر صعوبة تكوين صداقات جيدة وطويلة الأمد أن تكون متغطرسًا أو باردًا باستمرار غير متسامح عادة لوم الآخرين على أخطائهم

لكن ما الذي يعطي الضوء لهذه الأنماط؟ يعتقد علماء الأعصاب والخبراء أن الآباء لهم دور مهم في تربية مثل هؤلاء الأطفال النرجسيين. بعد قولي هذا،

طبيب البوابة: 3 أخطاء يمكن أن تنشئ أطفالًا نرجسيين

إليك بعض الأخطاء الأبوية التي ترتبط غالبًا بمثل هذه السمات عند الأطفال.

أنت لا تدرك سلوكياتك السلبية

بصفتك أحد الوالدين ، في حين أن لديك الحق في تصحيح السلوك السلبي لطفلك ، كشخص بالغ ، يجب عليك أيضًا الاعتراف بأخطائك. في أغلب الأحيان ، يتعلم أطفالك من خلال الملاحظة والنظر إليك ، مما يعني أنك إذا صورت نفسك بشكل سلبي ، فمن المحتمل أن يتبعوا خطواتك. بعد قولي هذا، يجب أن تقوم بالتعويض الآن وتساعد طفلك على أن يصبح ذكيًا عاطفيًا ، أي مزيد من الفهم لما يشعر به الآخرون.

أنت تنكر عواطف طفلك

تؤثر طريقة تعاملك مع طفلك أيضًا على كيفية تحوله إلى شخص في نهاية المطاف. إذا كنت تنكر مشاعرهم وعواطفهم باستمرار ، إذا كنت تخبرهم باستمرار بما يشعرون أنه خطأ أو أن سلوكهم خارج عن السيطرة ، فمن المحتمل أن يواجهوا صعوبة في التحكم في سلوكهم. لذا ، حتى إذا كنت لا توافق على رأي طفلك أو قراراته ، فلا تستبعدها. بدلاً من ذلك ، تواصل معهم وأخبرهم أنك تفهم سبب انزعاجهم. مدّ لهم يد العون وساعدهم في إيجاد حل معًا. بهذه الطريقة سيفهمون أيضًا التعاطف.

لا تتحقق من سلوك أطفالك النرجسي

إن إلقاء اللوم على الجمهور ، وعدم قبول خطأهم ، وإلقاء اللوم على الآخرين هي بعض من علامات الطفل النرجسي. بصفتك أحد الوالدين ، إذا كان طفلك يتصرف بطريقة غير لائقة ، فلا تحاول تجنب ذلك. تعامل مع الأمر بطرح أسئلة معينة مثل "ما الذي يحدث؟" ، "كيف تشعر؟" ، "هل هناك شيء يمكنني القيام به لأجعلك تشعر بتحسن؟" - هذه أسئلة لا تستدعي السلوك النرجسي فحسب ، بل تجعل الأطفال أيضًا يشعرون بأنهم مسموعون.

طبيب البوابة: 3 أخطاء يمكن أن تنشئ أطفالًا نرجسيين

ما العمل؟

هناك العديد من الطرق للتعامل مع النرجسية عند الأطفال والتعامل معها أيضًا. تتضمن بعض الاستراتيجيات ما يلي:

ركز على محبة طفلك دون قيد أو شرط وعدم وضع توقعات غير واقعية .

ساعدهم على أن يصبحوا أذكياء عاطفيًا ، واجعلهم يفهمون كيف يؤثر سلوكهم على الآخرين

كن نموذج لحسن السلوك

تقوية قوة الاستماع لديهم

وضع الحدود اللازمة

امدحهم عندما يساعدون شخصًا ما

لا تتردد في معالجة شعورهم بالاستحقاق

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