البوابة - ما علاقة تمارين التنفس بضغط الدم؟ ضغط الدم هو مقدار الضغط الذي يفرضه تدفق الدم على جدران الشرايين. يعد ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم سبباً للقلق. إذا كان ضغط الدم مرتفعًا باستمرار ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف القلب والكليتين والدماغ والعينين. من المهم مراقبة مستويات ضغط الدم لديك بانتظام واتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ارتفاع ضغط الدم. إحدى هذه الأساليب الفعالة هي ممارسة تمارين التنفس اليومية.



طبيب البوابة: 3 تمارين تنفس لتنظيم ضغط الدم

تأثير تمارين التنفس على ضغط الدم



هناك نوعان من ضغط الدم: الانقباضي (SBP) والانبساطي (DBP). يقيس SBP الضغط مع دقات قلب الشخص ، ويقيس DBP الضغط أثناء راحة القلب. وفقًا لمراجعة النطاق لعام 2023 ، فإن دقيقتين فقط من التنفس البطيء والعميق يمكن أن تخفض SBP للأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم بمقدار 8.6 ملم زئبق و DBP بمقدار 4.9 ملم زئبق. جرب تمارين التنفس الثلاثة هذه بشكل يومي لتنظيم مستويات ضغط الدم لديك.



التنفس البطني أو الحجابي:

الخطوات:

اجلس بشكل مريح وضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك.

الآن تنفس ببطء من خلال أنفك ، مع إبقاء الفم مغلقًا. أثناء الشهيق ، اسمح لبطنك أن تمتلئ بالهواء ، لكن حافظ على صدرك ثابتًا.

الآن الزفير ببطء من خلال الفم. حاول أن تجعل مدة الزفير أطول من مدة الاستنشاق.



التنفس الصندوقي أو ساما فريتي براناياما:

الخطوات:

اجلس بشكل مريح وزفر ببطء من خلال الفم. أغلق فمك الآن واستنشق ببطء مع العد حتى أربعة. احبس أنفاسك للعد البطيء لأربعة.

بعد ذلك ، قم بالزفير من خلال الفم مع العد لأربعة بنفس السرعة.



التنفس الإيقاعي:

الخطوات:

اجلس بشكل مريح وزفر ببطء من فمك. الآن ، أغلق فمك واستنشق ببطء لمدة 4 ثوان.

بعد ذلك ، احبس أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ. الزفير بقوة من خلال الفم لمدة 8 ثوان. يكرر.



طرق أخرى لخفض ضغط الدم

من المهم استشارة طبيبك بشأن أي دواء لارتفاع ضغط الدم إذا لزم الأمر. بصرف النظر عن ممارسة التنفس اليومية ، هناك العديد من التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تساعدك على تنظيم مستويات ضغط الدم لديك.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن هذه تشمل النشاط البدني ؛ تحقيق والحفاظ على مؤشر معتدل لكتلة الجسم؛ تناول نظام غذائي مغذي. التقليل من الملح تجنب التدخين والحد من الكحول.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة : مخاطر عدم علاج نقص فيتامين ب 12

طبيب البوابة: الانسحاب لمنع الإنجاب هل هو فعال؟