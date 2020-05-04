طبيب البوابة: 3 طرق طبيعية للتخلص من الأوردة العنكبوتية

الأوردة العنكبوتية عبارة عن أوعية دموية صغيرة وموسعة تظهر على شكل خطوط زرقاء أو حمراء على سطح الجلد ، وتسمى الأوردة العنكبوتية لأنها تشبه شبكات العنكبوت. تحدث الأوردة العنكبوتية بسبب الصمامات التالفة في الأوردة وتظهر بشكل رئيسي على اليدين والساقين والوجه ، وخاصة على الخدين والذقن ومنطقة الأنف.

العوامل الرئيسية التي تسبب ظهورها هي الدورة الدموية السيئة ، والوراثة ، والعمر ، والتغيرات الهرمونية ، والجلوس أو الوقوف لفترة أطول من الوقت ، وارتداء الملابس الضيقة للغاية ، والإمساك، والسمنة ، والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وتناول حبوب منع الحمل.

الأوردة العنكبوتية غير ضارة ولكنها يمكن أن تسبب بعض الأعراض غير السارة مثل الخفقان والطفح الجلدي والتورم والألم حول الأوردة.

الحقيقة هي أن عروق العنكبوت هي أكثر من مشكلة تجميلية ويبحث الناس عن طرق مختلفة لتقليل مظهرهم غير السار. يمكن حل المشكلة عن طريق الجراحة ولكن لا يستطيع الكثير من الناس تحمل تكاليف العلاج المكلفة.

لحسن الحظ ، يمكن أن تساعدك العلاجات الطبيعية وبعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة على تقليل مظهر عروق العنكبوت وتحسين الدورة الدموية والأعراض.

إليك أفضل 3 طرق طبيعية للتخلص منها :

1. خل التفاح

يمكن أن يساعد خل التفاح في تحسين الدورة الدموية مما يقلل الألم والتورم. ما عليك سوى غمس قطعة قماش نظيفة في كوب به خل التفاح ووضعه على المنطقة المصابة. اتركي القماش لمدة 15-20 دقيقة. يكرر هذا 2-3 مرات في اليوم.

طريقة أخرى لاستخدام خل التفاح العضوي أو الطبيعي هي إضافة 2 ملعقة كبيرة في كوب من الماء وشرب الخليط مرتين في اليوم.

2. الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد العلاجات الطبيعية الأكثر فعالية لعلاج الأوردة العنكبوتية. قطّعي جذر الزنجبيل الطازج إلى قطعة رقيقة وأضيفيه إلى كوبين من الماء المغلي. يترك لمدة 10 دقائق يصفى الماء ويضاف بعض العسل ويشرب دافئًا. يشرب الشاي 2-3 مرات في اليوم.

3. كستناء الحصان

كستناء الحصان هو عشبة له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتورم يمكن أن تساعدك على تقوية عروقك. أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص العشبة يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من الأوردة الخفيفة والمتوسطة إلى المعتدلة.

توضع كستناء الحصان على المنطقة المصابة مرتين في اليوم.

طريقة أخرى لاستخدام العشبة هي خلط 1 ملعقة كبيرة من كستناء الحصان مع 10 ملاعق كبيرة وبندق الساحرة المقطر. يوضع الخليط على المنطقة المصابة.

ملاحظة هامة جداً: يجب على النساء الحوامل والمرضعات عدم استخدام هذا الخليط. لا تستخدم كستناء الحصان إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو الكلى.

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