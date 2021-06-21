طبيب البوابة: 3 نصائح للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول السكر

اشتهاء السكر هو أسوأ عدو لمن يتبع أي نظام غذائي صحي. إن الرغبة الشديدة والقوية في الحصول على منتجات غذائية بالسكر أقوى من الجوع العادي الذي نشعر به جميعًا في يوم واحد...

يمكن للرغبة الشديدة في تناول الطعام، الذي يُطلق عليه أيضًا الجوع العاطفي ، تخريب هدف إنقاص الوزن بسهولة. تعالوا معنا لنتعلم أهم النصائح من خبراء التغذية حول كيفية التعامل مع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

هل هو جوع أم اشتهاء؟

لا شك أن الجوع يختلف عن الاشتهاء أو الرغبة في تناول صنف معين من الطعام. تشعر بالجوع عندما لا يكون لديك أي طعام لفترة من الوقت، أما الاشتهاء فهو شعور بإغراء مفاجئ لمنتج معين من الطعام. الرغبة في تناول الطعام تنبع من عواطفك وغالباً ما تكون ملحة. في حالة الجوع ، فأنت تأكل فقط الطعام الذي يكفي لملء معدتك ، بينما في الأكل العاطفي غالبًا ما يأكل الناس أكثر من المعتاد. وغالبًا ما يكون سبب الرغبة في تناول أي طعام معين هو عادات نمط الحياة السيئة. وفقا لخبراء التغذية فأن الانتفاخ والجفاف وقلة النوم هي الأسباب الثلاثة الرئيسية للرغبة الشديدة في تناول صنف معين. لذلك ، للسيطرة على الرغبة الشديدة في الاكل، يجب على المرء تناول هذه الأطعمة للتحكم في الرغبة في تناول الأطعمة السكرية.

المخلل

تعتبر المخللات المنزلية مصدراً ممتازاً للبريبايوتكس ويجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن. المخللات مصدر للبكتيريا الجيدة التي يمكن أن تعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية. يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، وتحسين الهضم وكبح الرغبة الشديدة في تناول السكر.

البقول

يوصي خبراء التغذية بإضافة أنواع مختلفة من البقول إلى نظامك الغذائي. هناك مجموعة متنوعة من البقول المتوفرة في السوق ، غنية بالعناصر الغذائية المختلفة التي يمكن أن تساعد في علاج الأمراض الصحية المختلفة. البقول مليئة بالألياف والبروتين. وتساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول. وبالتالي ، فإن إدخال البقول في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الدخن Millets

الدخن عبارة عن حبوب صحية كاملة خالية من الغلوتين ومحملة بالعناصر الغذائية الصحية. إنها أكثر صحة من القمح وتدعم نظامنا الداخلي بعدة طرق. القطيفة والذرة الرفيعة والحنطة السوداء هي بعض الخيارات الصحية التي يمكن تضمينها بسهولة في النظام الغذائي. حاول أن تأكل الدخن مرتين على الأقل كل أسبوع.

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