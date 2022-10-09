طبيب البوابة: 3 وصفة بروتين لزيادة كتلة العضلات من أجل زيادة كتلة العضلات ، يشرب العديد من عشاق اللياقة البدنية مختلف مشروب البروتين. يتم استهلاكهم من قبل رواد الصالة الرياضية والرياضيين المستعدين لزيادة كتلة عضلاتهم وتحسين أشكال أجسامهم.

تشير إحدى الدراسات إلى أن تدريبات الوزن المنتظمة أكثر فاعلية في بناء العضلات والقوة من مجرد إضافة البروتين. ولكن من المعروف أيضًا أن مكملات البروتين تزيد من اكتساب العضلات الخالية من الدهون في الجسم بمقدار 0.66 رطل. فيما يلي 3 وصفات بسيطة ولكنها لذيذة لمخفوقات البروتين لاكتساب كتلة العضلات.

طبيب البوابة: 3 وصفة بروتين لزيادة كتلة العضلات

مخفوق التوت وزبدة الفول السوداني

المكونات:

1 كوب توت العليق المجمد

1 كوب توت مجمد

2 ملعقة كبيرة زبادي مثلج

½ موز (مجمد)

1 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

الماء (لضبط التناسق)

التحضير:

أضف جميع المكونات المذكورة أعلاه في الخلاط واخلطها حتى تحصل على عجينة سميكة.

قدمي المخفوق في وعاء / كوب وزينيه بالتوت من اختيارك.

طبيب البوابة: 3 وصفة بروتين لزيادة كتلة العضلات

2. مخفوق الكوكيز والكريمة

المكونات:

1 سكوب بودرة بروتين كوكيز وكريمة

½ كوب حليب خالي الدسم

2 ملاعق كبيرة من الزبادي اليوناني العادي

2 ملاعق طعام بياض بيض مبستر

1/2 كوب ثلج

ملعقتان من زبدة الفول السوداني

كريمة مخفوقة

التحضير:

اخلطي الكوكيز مع مسحوق البروتين ، الحليب ، الزبادي ، بياض البيض ، زبدة الفول السوداني والثلج في الخلاط.

تصب في الكوب وتوضع فوقها البسكويت والكريمة المخفوقة.

طبيب البوابة: 3 وصفة بروتين لزيادة كتلة العضلات

3. مخفوق الشوكولاتة وزبدة الفول السوداني

المكونات:

1 كوب مسحوق كاكاو

1 كوب تمر

½ موز مجمد

2 ملعقة كبيرة بذور شيا

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة زبدة فول سوداني

1 كوب ثلج

التحضير:

أضف جميع المكونات في الخلاط واخلطها حتى تتكون عجينة سميكة.

قدمي المخفوق في كوب وزينيه ببذور الشيا.

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