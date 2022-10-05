5 أنواع من الشاي تعمل على حرق دهون البطن لا توجد حبوب سحرية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن ، ولكن أظهرت الدراسات أن شرب كوب من الشاي يوميًا يمكن أن يسرع من العملية عندما يقترن بنظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بشكل متكرر. ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر وأنواع الشاي الأخرى تعمل على تحسين الأداء الإدراكي ، وتعزيز فقدان الدهون ، والوقاية من السرطان ، وحتى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى سمعته على أنه "مهدئ الطبيعة" لما له من آثار مهدئة، يساعد هذا المشروب أيضًا في إنقاص الوزن. أظهرت العديد من الدراسات أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في الشاي يمكن أن تمنع الجسم من امتصاص الدهون.

فيما يلي 5 أنواع من الشاي مدرجة من بين العديد والتي قد تساعد في فقدان الدهون:

5 أنواع من الشاي تعمل على حرق دهون البطن

الشاي الأخضر

مليء بمضادات الاكسدة ، هذا الشاي المفضل لعشاق اللياقة البدنية لأنه يساعد على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الأنسجة الدهنية مما يؤدي إلى إطلاق الدهون من الخلايا الدهنية خاصة في منطقة البطن.

5 أنواع من الشاي تعمل على حرق دهون البطن

الشاي الأبيض

هذا الشاي لا يمنع تكوين الخلايا الدهنية الجديدة فحسب ، بل يساعد أيضًا في استخدام الدهون التي يتم إطلاقها لإنتاج الطاقة اللازمة للعمل. كما أنه يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس مما يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة وتحطيم الخلايا الضارة.

5 أنواع من الشاي تعمل على حرق دهون البطن

الشاي الأسود

وفقًا لباحثين إيطاليين ، فإن شرب كوب من الشاي الأسود يوميًا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويحافظ على صحة القلب من خلال تحسين تدفق الدم وتمدد الأوعية الدموية ، لكن إضافة الحليب إليه يبطل هذه الفوائد.

5 أنواع من الشاي تعمل على حرق دهون البطن

شاي أولونغ

شاي أولونغ هو شاي عشبي صيني معروف بقدرته على إنقاص الوزن. يقترح الخبراء أن تناول شاي أولونغ بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في جسم الشخص. كما أنه يساعد في علاج السمنة عن طريق الحد من الجوع في الجسم.

5 أنواع من الشاي تعمل على حرق دهون البطن

شاي أشواغاندا

شاي الأشواغاندا المصنوع من أحد أهم أعشاب الايورفيدا يساعد في تخفيف التوتر والقلق وتقوية المناعة. كما أنه يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات في الجسم. هذا الشاي يساعد أيضًا في الحصول على نوم مريح في الليل للأشخاص الذين يعانون من مشاكل النوم.

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