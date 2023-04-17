البوابة - في حين أن عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري حول العالم أصبح مثيراً للقلق ، فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 135 مليون بحلول عام 2045.

طبيب البوابة: 4 أسباب لعدم السيطرة على السكري

كيف يحدث مرض السكري ؟

يحدث مرض السكري عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين الذي يحضره البنكرياس. يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع السكر في الدم ، إلى الإصابة بمرض السكري الذي يتطور بشكل أكبر لتلف الأعصاب والأوعية الدموية.

يشتكي الكثير من الناس من أن مستوى السكر في الدم لديهم لا ينخفض على الرغم من العديد من الاحتياطات. نحن هنا نساعدك على فهم السبب المحتمل لارتفاع مستوى السكر في الدم على الرغم من المحاولة.

طبيب البوابة: 4 أسباب لعدم السيطرة على السكري

1. التوقف عن تناول الأدوية بمجرد أن ترى أن مستوى السكر في الدم تحت السيطرة

يمكن إيقاف أدوية السكر مؤقتًا أو في حالات قليلة بشكل دائم. لكن هذا كله يتوقف على أسلوب حياة الفرد ونظامه الغذائي. يمكن أن يساعد نظام التمرين المنتظم مع نظام الكربوهيدرات المكررة المنخفضة ، والبروتين العالي والدهون المعتدلة ، ووزن الجسم المناسب للطول والعمر ، المريض على الإقلاع عن الدواء ولكن بعد التشاور مع الطبيب ، يجب الاستمرار في تناول الأدوية حتى لو كانت السكريات تحت السيطرة لأن الفرد المصاب بالسكري عادة ما يكون مقاومًا للأنسولين أو يعاني من نقص ونمط حياة صحي والأدوية تحافظ على السكر تحت السيطرة. ويضيف أن سكر الدم غير المنضبط سيستمر في استنزاف خلايا إثبات الأنسولين في جسمك.

2. تفترض أن النحافة لن تؤثر على مستوى السكر في الدم

هناك مفهوم خاطئ مهم آخر حول مرض السكري. لا شك أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم ومرض السكري ولكن هذا ليس صحيحًا دائمًا. هناك أنواع معينة من مرض السكري مثل مرض السكري من النوع 1 و LADA الذي يظهر بشكل نموذجي في الأفراد ذوي الوزن الطبيعي أو المنخفض. كما أنه في الأشخاص الذين يعانون من نسبة السكر في الدم غير المنضبط منذ فترة طويلة ، يمكنهم البدء في فقدان الوزن بسبب فقدان العضلات والدهون في الجسم.

3. لا ترى أي أعراض ولا تقيس مستوى السكر في الدم

قبل ظهور الأعراض الصريحة لارتفاع نسبة السكر في الدم والتي تتمثل في العطش المفرط والجوع الشديد وتكرار التبول والشعور بالضعف الشديد ، هناك بعض العلامات التي يجب على المرء أن يبحث عنها للكشف عن ارتفاع نسبة السكر في الدم. ومن الاعراض الأكثر شيوعاً اسوداد الجلد حول العنق وتحت الإبطين والأربية. علامات الجلد حول الرقبة أو الإبط هي علامة أخرى شائعة. كما أن ضعف المناعة يؤدي إلى التهابات متكررة مثل التهاب الجريبات.

4. تباطئ النشاط بمجرد التشخيص بمرض السكري

يميل العديد من الأشخاص إلى القيام بنشاط بدني أقل بمجرد تشخيص إصابتهم بمرض السكري. تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ذات أهمية قصوى لكل فرد ، سواء كنت مصاباً بالسكري أو غير مصاب بالسكري للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على السكر تحت السيطرة. يوصى به على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع والتي يجب أن تشمل كل من تمارين القلب وتمارين القوة. تستهلك العضلات نسبة السكر في الدم الزائدة ولكن في مرضى السكر تصبح هذه العملية بطيئة. ممارسة الرياضة واللياقة البدنية يزيدان من كتلة العضلات التي بدورها تساعد في السيطرة على السكر. كما أن التمارين الرياضية تقلل الدهون الزائدة في البطن والتي تعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع ضغط الدم السكري وأمراض نمط الحياة الأخرى .

علينا أن نتذكر أن مرض السكري قاتل صامت وفي كثير من الحالات قد لا يعاني الفرد من أي علامات وأعراض ، ومع ذلك قد يكون مصابًا بمرض السكري الذي لا يمكن تحديده إلا من خلال الفحص المنتظم. يحذر الخبراء من عدم ممارسة الرياضة على معدة فارغة لمنع نوبات انخفاض السكر في الدم.

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