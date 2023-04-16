البوابة - تعتبر الايورفيدا علاجاً للعديد من المشاكل، ومنها الإمساك الذي يعتبر مشكلة صحية شائعة يمكن أن تتداخل مع روتينك وشهيتك وحالتك المزاجية. تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للإمساك العوامل الغذائية مثل استهلاك الوجبات السريعة والإفراط في تناول الطعام وعدم تناول ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي وعدم تناول ما يكفي من الماء وتناول اللحوم الدسمة. تشمل العوامل الأخرى التدخين وقلة ممارسة الرياضة.

لحسن الحظ ، هناك بعض علاجات الايورفيدا المنزلية التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في تخفيف الإمساك. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه من الأفضل منع الإمساك تمامًا ، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

علاجات الايورفيدا المنزلية لعلاج الإمساك طبيعياً

فاتا دوشا نظام غذائي متوازن

الصيام المفرط ، التمرين المفرط ، المشي السريع لفترات طويلة، وغيرها من الأنشطة المماثلة لفقدان الوزن يمكن أن تزيد من فاتا. في الشتاء يزيد الطقس البارد من فاتا على مستوى الجلد مما يؤدي إلى جفافه. الأطعمة التي تجفف الفم أو الجلد أو البراز تزيد من الجفاف وتؤدي إلى تفاقم فاتا.

يشمل النظام الغذائي المتوازن فاتا الأطعمة الكاملة المطبوخة حديثًا والتي تكون طرية أو طرية في الملمس. هذه الأطعمة غنية بالبروتينات والدهون وتقدم إما ساخنة أو دافئة. لذا ابتعد عن الأطعمة والمشروبات الباردة واستهلك الأطعمة والمشروبات الدافئة والخضروات المطبوخة جيدًا.

تريفالا

التريفالا ، علاج عشبي (أو متعدد الأعشاب) هو مزيج من ثلاث فواكه مجففة. في الواقع ، تعني كلمة تريفالا حرفياً "ثلاث فواكه" باللغة السنسكريتية.

يعد التريفالا من أكثر علاجات الايورفيدا فعالية في تخفيف الإمساك. تحتوي التريفالا على جليكوسيد له خصائص ملين. يمكنك تحضير شاي من التريفالا عن طريق خلطه بالماء الساخن. يمكنك أيضًا خلط ربع ملعقة صغيرة من التريفالا مع نصف ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة وربع ملعقة صغيرة من بذور الهيل. اطحنهم معًا واخلطهم في كوب من الماء. يمكن أن يكون الثلاثي فعال للغاية للحث على حركة الأمعاء.

بذور الشمر المحمص

إذا كنت تعاني من الإمساك ، اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر المحمصة والبودرة مع كوب من الماء الدافئ. يمكن أن يساعد استهلاك بذور الشمر في إنتاج بعض إنزيمات المعدة التي يمكن أن تعزز عملية الهضم وتعزز حركة الأمعاء الصحية.

لب ثمار البايل

بايل هي أفضل فاكهة لجميع مشاكل الجهاز الهضمي التي لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. قد يتحكم عصيره السحري في قرحة المعدة الناتجة عن اختلال توازن الغشاء المخاطي ومستويات الإجهاد التأكسدي في الجهاز الهضمي. كما أن له خصائص ملينة تمنع الإمساك.

إذا كنت تعاني من الإمساك ، تناول نصف كوب من لب الفاكهة مع ملعقة صغيرة من العسل في المساء قبل العشاء. يمكنك أيضًا تناول شراب بايل عن طريق خلط عصير البايل مع بعض ماء التمر الهندي والعسل. يوصى باستشارة طبيبك قبل تناول البايل إذا كنت مصابًا بداء السكري. تجنب أيضًا استهلاك الكثير من الكمية حيث يمكن أن يزعج معدتك بشكل أكبر.

جذور عرق السوس

عرق السوس أو الموليثي لهما تأثير مضاد للالتهابات وقد يساعد في الهضم. أضف ملعقة صغيرة من مسحوق عرق السوس وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ. يُنصح باستشارة خبير الايورفيدا قبل تناوله بانتظام.

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