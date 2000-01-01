طبيب البوابة: 4 مشروبات صباحية لإذابة الدهون العنيدة إذا كنت قد استيقظت وأنت تشعر بالخمول والتعب ، فهذا يشير إلى ضعف معدل الأيض لديك. لقد قمنا بإدراج 5 مشروبات من شأنها أن تحفز عملية التمثيل الغذائي لديك وترفع مستويات الطاقة لديك في نفس الوقت. التمثيل الغذائي الصحي يتناسب طرديا مع حرق الدهون الهائل. قد تساعدك هذه المشروبات أيضًا على فقدان تلك البوصات الزائدة. هيا بنا نبدأ:

طبيب البوابة: 4 مشروبات صباحية لإذابة الدهون العنيدة

خل التفاح

يمكنك إضافة ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشرب هذا الخليط على معدة فارغة. لا تنسى ، يجب تناول هذا في الصباح الباكر. يساعدك خل التفاح على تطهير أمعائك. كما أنه يحافظ على مستوى الأس الهيدروجيني والحالة الحمضية لمعدتك ، مما يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي ، ويساعدك أيضًا على تقليل دهون البطن ودهون الجسم بشكل عام.

طبيب البوابة: 4 مشروبات صباحية لإذابة الدهون العنيدة

القهوة السوداء

تمنحك القهوة السوداء مصدرًا اصطناعيًا للطاقة ، وبسبب اندفاع الغدة الكظرية ، فإنها تساعدك على ممارسة التمارين بشكل أفضل. لذلك ، غالبًا ما يتم تناول القهوة السوداء كمشروب قبل التمرين. يتم استخدامه أيضًا أثناء حمية الكيتو أثناء الصيام المتقطع ، حيث تقلل عدد المغذيات الكبيرة في جسمك ويتم الحفاظ على الجدول الزمني. خلال الوقت الذي لا تأكل فيه ولا تريد لجسمك أن يولد الغازات ، عندها يمكنك تناول القهوة السوداء قبل التمرين ، بحيث يكون لديك مصدر جيد للطاقة. يمكنك التدريب بشكل جيد دون تقليل كفاءتك في التدريب الخاص بك. هذا يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقليل الوزن.

طبيب البوابة: 4 مشروبات صباحية لإذابة الدهون العنيدة

شاي أخضر

يؤخذ الشاي الأخضر أيضًا كبديل للوجبات. لا يمنحك الشاي الأخضر مصدرًا للطاقة ، لكن الناس يستخدمون الشاي الأخضر بعد وجباتهم. لا يمكنهم تناول القهوة في ذلك الوقت لأن الكافيين يبقي الناس مستيقظين. لكن الشاي الأخضر يعمل فقط كمصدر لزيادة التمثيل الغذائي ، ونتيجة لذلك ، يتم هضم الطعام الذي يتناولونه بشكل أسرع. يؤخذ الشاي الأخضر أيضًا كبديل للوجبات أو كوجبة خفيفة. لذلك عندما تشعر بالجوع في المساء ولا يعطيك مدربك أو أخصائي التغذية الخاص بك أي نوع من الطعام لتناوله ، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه تناول الشاي الأخضر.

طبيب البوابة: 4 مشروبات صباحية لإذابة الدهون العنيدة

عصير الحمضيات

عندما تستيقظ ، يمكنك أيضًا تناول عصير الحمضيات. يمكنك تناول عصير البرتقال أو عصير الليمون الحلو. هذه العصائر لها محتوى حامضي. إنها منبهات لزيادة التمثيل الغذائي ولن تساعد بشكل مباشر في فقدان الدهون ، ولكن كجزء من وجبتك يمكن تناولها كبديل جيد للفيتامينات والمعادن ، مما يؤدي إلى فقدان البطن أو الدهون.

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