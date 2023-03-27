البوابة- هل تعرف ما هي الأمراض المزمنة ؟ هل تريد تجنبها الى الأبد؟ يعتبر قلب الإنسان عرضة للعديد من الأمراض المزمنة التي تؤثر في النهاية على طريقة عمله. يتضرر القلب بسبب عدة عوامل ، القليل منها ليس بيولوجيًا بطبيعته ؛ هذه بعض عادات نمط الحياة التي تضعف القلب تدريجيًا دون إعطاء أي علامة تحذير.

طبيب البوابة: 5 عادات سيئة تسبب الأمراض المزمنة

عادات صحية سيئة ترهق القلب وتسبب الأمراض المزمنة

1. الوزن الزائد

قد يبدو الأمر بالنسبة لنا بضعة كيلوغرامات إضافية لكن خبراء الصحة يقولون إن الوزن الذي تحمله معك يضر قلبك ويساهم في زيادة مخاطر الأمراض المزمنة. تعد زيادة الوزن حول منطقة البطن عامل خطر خطير على القلب. وفقاً لتقرير صادر عن هارفارد، "إن حمل أرطال زائدة ، خاصة حول منطقة البطن ، يجهد القلب ويوجهك نحو مرض السكري. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن فقدان 5٪ إلى 10٪ فقط من وزنك الأولي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في ضغط الدم وسكر الدم".

2. قلة النشاط البدني

تأتي التمارين بعد الوزن المثالي للحفاظ على صحة القلب. وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ، تُظهر التقديرات العالمية الحالية أن واحدًا من كل أربعة بالغين و 81٪ من المراهقين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا. يوضح التقرير أيضًا كيف من المرجح أن يزداد عدد الأمراض غير المعدية مثل النوبات القلبية وضغط الدم بين عامي 2020 و 2030. يؤدي عدم النشاط إلى تراكم الدهون في الشرايين مما يؤدي لاحقًا إلى تعطيل تدفق الدم وبالتالي يؤدي إلى نوبة قلبية .

3. عدم العناية بالكبد

يرتبط الكبد ارتباطًا مباشرًا بصحة القلب. أظهرت دراسة قدمت في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية أن التراكم غير الطبيعي للدهون في الكبد غير الناجم عن الكحول قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بقصور القلب. كان مرض الكبد الدهني غير الكحولي من كبار السن أو الذكور أو المصابين بمرض السكري أو أمراض القلب التاجية أكثر عرضة بشكل خاص للإصابة بفشل القلب. للعناية بالكبد، تحتاج إلى التخلص من الأطعمة المصنعة والمشروبات والأملاح من النظام الغذائي وتناول الفواكه والخضروات الموسمية والبروتين والدهون غير المشبعة.

4. الإفراط في استهلاك الكحول والتبغ

يحدث انحراف كبير في نمط الحياة الصحي بسبب الاستهلاك المفرط للكحول والتبغ. تقول دراسة بحثية أجريت عام 2006 أن "تناول ثلاثة مشروبات كحولية أو أكثر يوميًا وتدخين السجائر يشتركان في تأثيرات ضارة مماثلة ، وربما مضافة ، على بعض أشكال أمراض القلب والأوعية الدموية" ، مضيفة أن الآثار الضارة تشمل الزيادة في ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية في الدم وارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني.

5. الإكثار من تناول الملح

على الرغم من أنك قد تستخدم كميات أقل من الملح أثناء الطهي ، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى توخي الحذر بشأن الأملاح المخفية التي تتناولها من خلال الأطعمة المصنعة. توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استهلاك أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا ، وهو ما يمثل نصف ما يستهلكه الناس في المتوسط في العالم. يمكنك الحصول على الملح مما تضيفه إلى الأطعمة في المنزل أو من المنتجات المصنعة"، فمعظم الملح الذي نستهلكه يأتي من الأطعمة المصنعة لذلك يجب تقليل تناول الملح من أجل الحفاظ على جسم صحي.

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