طبيب البوابة: 5 أسرار لا تعرفها عن الشيخوخة الشيخوخة مرحلة من مرحلة التقدم في العمر الكل سوف يمر بها. على عكس ما يعتقده الكثيرون ، فإن الشيخوخة هي بداية تلك المرحلة من الحياة حيث رأيت كل شيء وأصبح لديك الحكمة والخبرة. يؤمن البعض أيضاً أنها بداية الفترة الذهبية من الحياة حيث حين تصبح كل الأسرار تقريباً واضحة.

طبيب البوابة: 5 أسرار لا تعرفها عن الشيخوخة

1. إنها أفضل مرحلة

الشيخوخة ليست مرضاً - إنها الدليل على القدرة على الحياة ، والانتصار على جميع أنواع التقلبات وخيبات الأمل ، والتجارب والأمراض.

يعتقد الكثيرون بأن الشيخوخة ترتبط دائمًا بالأمراض وسوء الصحة والعديد من المضاعفات البيولوجية الأخرى. ولكن لا ينبغي لأحد أن يؤمن بهذه الخرافات. تعتمد قابلية جسم الإنسان للإصابة بالأمراض على مناعته وخفة حركته. على الرغم من وجود أمراض تتعلق بالعمر ، إلا أنه يمكن دائمًا تجنبها باتباع أسلوب حياة صحي. هناك العديد من الأمثلة لكبار السن الذين يعيشون حياة أفضل من معظم الشباب.

طبيب البوابة: 5 أسرار لا تعرفها عن الشيخوخة

2. لا تتوقف

"نحن لا نتوقف عن اللعب لأننا نكبر ؛ نحن نكبر لأننا نتوقف عن اللعب." جورج برنارد شو

إذا استمر الجسد في التقدم ضمن نطاق صحي، فلا شيء يمكن أن يوقفه. كثيرًا ما يُطلب من كبار السن الراحة أو التقاعد وهذا ما يقتل الانسان الناجح والنشط. لا تعتمد القدرة الجسدية للشخص على العمر، بل تعتمد على قوة إرادة الشخص. لا تجبر نفسك على الجلوس فقط لأنك تجاوزت سنًا معينًا. التقدم في العمر لا يجلب لك الجمود ، فهو يمنحك الخبرة للاستمرار في المضي قدمًا.

طبيب البوابة: 5 أسرار لا تعرفها عن الشيخوخة

3. يمكنك اختيار هواية جديدة

لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء جديد. عندما تصل إلى سن تشعر فيه أن لديك وقتًا لنفسك ، ما عليك سوى الجلوس والتفكير في أكثر ما فاتك فعله خلال السنوات الأولى. بسبب عبء الأمور الدنيوية ، غالبًا ما يتخطى الناس السعي وراء شغفهم ، لذا فإن الشيخوخة هي الوقت المناسب للقيام بذلك.

في هذه الأيام ، يمكنك تعلم سلسلة كاملة من الأشياء بمجرد الجلوس أمام كتاب أو جهاز كمبيوتر أو بحضور معلم خاص أو إذا كنت شخصًا اجتماعيًا وتحب تكوين صداقات ، فما عليك سوى الخروج وتكوين صداقات وتعلم شيئًا أو شيئين.

طبيب البوابة: 5 أسرار لا تعرفها عن الشيخوخة

4. لا تخف

كثير من الناس يقيدون أنفسهم من القيام بالمغامرات بسبب الخوف من أن الشيخوخة والجسد لن تكون قادرة على التعامل مع النشاط الجديد. ولكن في الواقع الشجاعة والخوف يعيشان في العقل، والطريقة التي يتعامل بها الشخص معهما هي الأكثر أهمية. الشيخوخة لا تعني أنك بحاجة إلى قطع نشاطك لمجرد أن نظرة المجتمع تحتم عليك التوقف. كن مستقلاً ، كن قدوة للآخرين. تحدى جسدك لشيء مثير. تذكر ، إذا قبلها العقل ، فلا شيء يمكن أن يهزمها.

طبيب البوابة: 5 أسرار لا تعرفها عن الشيخوخة

5. قد يخضع الجسم للتغييرات

"لإبقاء قلبك خالٍ من تجاعيد ، كن متفائلاً ، لطيفًا ، مبتهجًا ، موقرًا - هذا هو الانتصار على الشيخوخة." توماس بيلي الدريتش.

يحدث هذا خلال كل عام يمر. ينمو الجسم ويستمر في النمو طالما أننا نقوم بتزويده بالأطعمة والمشروبات الصحية والمغذية بشكل صحيح. وبالمثل ، تؤدي الشيخوخة أيضًا إلى تغييرات معينة في الجسم ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك سببًا للقلق. تساعد التمارين الرياضية المناسبة والطعام الجيد والمياه الكافية الجسم على التعافي من التغييرات التي يمر بها. راقب نفسك وافحص نفسك لدى خبير تغذية بانتظام.

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