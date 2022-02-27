طبيب البوابة: 5 نصائح لزيادة الطول حتى بعد البلوغ تساهم عدة عوامل في طولك الإجمالي. من نظامك الغذائي إلى الجينات ، كل شيء له دور يلعبه في تحديد طولك النهائي عندما تكبر. تمثل جيناتك 60 إلى 80 في المائة فقط من طولك ولا يمكنك التحكم فيه. لكن يمكنك التحكم في العامل المتبقي الذي يساهم بحوالي 40 إلى 20 في المائة من طولك الإجمالي. من سن 1 وحتى سن البلوغ ، يزداد طول معظم الناس بمقدار بوصتين كل عام.

بعد سن البلوغ تزداد بنسبة 4 في المائة حتى تصل إلى سن 18 سنة. يتباطأ النمو بعد هذه الفترة أو يتوقف تمامًا. مما يجعل الكثير من الناس يتساءلون ، وخاصة أولئك غير الراضين عن طولهم ، إذا كان من الممكن زيادة الطول بعد سن البلوغ. والجواب هو نعم. يمكنك زيادة طولك بضع بوصات عن طريق إجراء بعض التغييرات البسيطة في روتينك.

طبيب البوابة: 5 نصائح لزيادة الطول حتى بعد البلوغ

1.تناول نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي الصحي والمتوازن ضروري للنمو العام للجسم والعقل. تحافظ الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن على عمل نظامك الداخلي وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة مثل الفواكه الطازجة والخضروات والأسماك والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي على تقوية عظامك وزيادة إمكانات نموك إلى أقصى حد. أهم عنصرين مغذيين هما الكالسيوم وفيتامين د اللذان يعززان كثافة العظام.

طبيب البوابة: 5 نصائح لزيادة الطول حتى بعد البلوغ

2.التمارين

للتمرين العديد من الفوائد الصحية ، أحدها زيادة طولك. تحسن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام صحتك وتقوي عضلاتك وعظامك وتساعد في الحفاظ على وزن صحي. يعد الحفاظ على النشاط البدني أكثر أهمية منذ الطفولة للنمو وتحسين الصحة العامة. لكن تناوله حتى في مرحلة البلوغ يمكن أن يساعدك في إضافة بضع بوصات إلى طولك. يمكن أن تساعد تمارين بناء القوة واليوغا ونط الحبل وركوب الدراجة على زيادة مرونتك وزيادة طولك بضع بوصات.

طبيب البوابة: 5 نصائح لزيادة الطول حتى بعد البلوغ

3.الحفاظ على وقوف جيد

الأكتاف المنحنية والرقبة النصية والعمود الفقري المنحني يمكن أن تجعل مظهرك أقصر ببضع بوصات من طولك الفعلي. إذا لم تقم بتصحيح وقوفك ، فقد تتحول هذه المنحنيات لتلائم وضعيتك الجديدة. كما أنه سيسبب ألمًا في الرقبة والظهر. عند العمل على الكمبيوتر المحمول أو هاتفك الخلوي ، خذ قسطًا من الراحة وتحقق من وضعية جلوسك أو وقوفك. عندما تضطر إلى الجلوس طوال اليوم أمام الكمبيوتر المحمول ، ضع وسادة على ظهرك لتصحيح وضعية ظهرك ورقبتك. يمكنك أيضًا ممارسة التمارين لتحسين وضعيتك.

طبيب البوابة: 5 نصائح لزيادة الطول حتى بعد البلوغ

4.خذ قسطاً من الراحة ليلاً

قلة النوم يمكن ان تكلفك بضع بوصات من نموك. وبمجرد أن يصبح شيئًا عاديًا ، فإنه سيؤثر على طولك ، خاصة في مرحلة المراهقة. عندما تنام ، يفرز جسمك هرمون النمو البشري (HGH) . ينخفض ​​إنتاج هذا الهرمون عندما تفشل في الحصول على القدر الكافي من النوم. يحتاج الأطفال إلى مزيد من النوم مقارنة بالمراهقين. كلما كبروا ، تقل متطلبات النوم. لذلك ، حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم لتحافظ على لياقتك وصحتك.

طبيب البوابة: 5 نصائح لزيادة الطول حتى بعد البلوغ

5.المكملات الغذائية

الطعام الذي نتناوله هو المصدر الأساسي للفيتامينات والمعادن التي تساعدنا على النمو والبقاء بصحة جيدة. لكن في بعض الأحيان لا يمكن للطعام أن يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. لذلك ، لتلبية المتطلبات ، يمكنك إضافة مكملات إلى نظامك الغذائي. بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن تساعد المكملات في زيادة الطول عند الأطفال ومكافحة الانكماش لدى كبار السن. يمكن أن تثبت المكملات الغذائية مثل هرمون النمو الصناعي أو فيتامين د أو الكالسيوم أنها مفيدة جدًا لأولئك الذين يحاولون زيادة طولهم ببضع بوصات.

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