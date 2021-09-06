طبيب البوابة: 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار قبل رحلة التلقيح الاصطناعي

إذا كنتِ تخططين لاختيار التلقيح الاصطناعي كطريق لعيش تجربة الامومة، فإليك بعض الأشياء التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار...

دليلك في أطفال الأنابيب من الألف الى الياء

حدد هدفك وكن إيجابيًا

يحتاج الزوجان إلى مناقشة متبادلة واتخاذ قرار بالتمسك بالهدف بعقلية إيجابية حتى ينجحوا وينجبوا طفلًا. يحتاج الزوجان إلى الاعتقاد بأن ذلك ممكن ويجب عليهما دائمًا الاحتفاظ بالخيارات البديلة جاهزة لتحقيق هدفهما.

تعرف على العملية وأفضل وأسوأ السيناريوهات

أولاً ، افهم ما هو علاج العقم وما هو مطلوب منك من خلال البحث في مواقع الويب المناسبة. علاج العقم لا يعني فقط التلقيح الاصطناعي. اعتمادًا على تقييم الخصوبة للذكور والإناث ، تقرر ما إذا كان يجب إجراء التلقيح داخل الرحم (IUI) أو التلقيح الاصطناعي أو العلاج بالحقن المجهري. هناك فرصة بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة أن ينجح المرضى في الحمل باستخدام التلقيح داخل الرحم ، وهو بديل أرخص بكثير.

اختر مركزًا أخلاقيًا لأطفال الأنابيب

مفتاح النجاح هو البحث واختيار مركز التلقيح الاصطناعي الأخلاقي. يجب على المرء أن يختار مركزًا يتبع جميع البروتوكولات ويتوافق مع إرشادات ICMR و ESHRE ، مما يضمن فرص النجاح. اختر وقتًا مناسبًا وخطط جدول عملك وفقًا لزيارات الطبيب.

تقييم نمط الحياة والتغذية قبل بدء العلاج

الحفاظ على وزن صحي هو الخطوة الأولى نحو الخصوبة. اتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الأطعمة التي تعزز القدرة على الإنجاب لدى كل من الرجال والنساء. احرصي على ممارسة نشاط بدني وإجراء تغييرات صحية على نمط الحياة للحمل.

اتبع الخطوات الخمس - الثقة والموهبة والعمل الجماعي والوقت والمال

بمجرد الانتهاء من اتخاذ طريق التلقيح الاصطناعي ، ثق بالطبيب لعمله (المعجزة) واعمل معه كفريق واحد لتحقيق النجاح. يتطلب العلاج التزامًا من كلا الشريكين ويجب أن يلتزموا بصرامة بجدول العلاج. لا يمكن المساومة على الوقت وهو عامل نجاح حاسم. العلاج مكلف وبالتالي تحتاج إلى التخطيط لميزانية الاجراء وفقًا لذلك.

متى يكون التلقيح الاصطناعي مطلوبًا؟

إجراء التلقيح الاصطناعي مطلوب في حالة انسداد قناتي فالوب أو عندما تكون جودة البويضة أو الحيوانات المنوية ضعيفة.

عملية أطفال الأنابيب

تُجرى بعض اختبارات الدم الأولية لتقييم الحالة الصحية العامة وفحص احتياطي المبيض (عدد البويضات في المبيض). يتم تخزين عينة من السائل المنوي من الشريك الذكر كنسخة احتياطية في حالة عدم القدرة على تقديم عينة في يوم سحب البويضة.

يتم إعطاء الحقن الهرمونية من اليوم 2 من الفترة لمدة 9 أيام القادمة. تحفز هذه الحقن المبيضين على إنتاج البويضات ، والتي يتم استعادتها بعد ذلك تحت تأثير التخدير القصير (15-20 دقيقة) باستخدام التوجيه بالموجات فوق الصوتية عبر المهبل ، ولا يلزم إجراء جروح أو غرز.

يتم تخصيب البويضات بالحيوانات المنوية - يتم زرع الجنين الناتج في الرحم على الفور أو تجميده لاستخدامه لاحقًا. تتم مراقبة نمو البويضة عن طريق الموجات فوق الصوتية واختبارات الدم ، والتي يتم إجراؤها قبل الحقن النهائي لنضوج البويضة (HCG). مطلوب ما يقرب من 4-5 زيارات قصيرة للعيادة. نقل الأجنة هو إجراء بسيط غير مؤلم يتم إجراؤه تحت إشراف الموجات فوق الصوتية دون تخدير.

بعد نقل الجنين ، يُعطى البروجسترون للحفاظ على الحمل.

إذا كنتِ لا تحبين الحقن ، يمكنك أيضًا اختيار البروجسترون الفموي أو المهبلي.

يُنصح بإجراء اختبار الحمل بعد 14 يومًا. هذه الأيام الـ 14 صعبة للغاية من الناحية العاطفية وأنت تتألم من النتيجة. يمكنك مشاركة مخاوفك مع مستشار أو عائلة / صديق مقرب للحفاظ على مستويات التوتر والقلق لديك تحت السيطرة.

نصائح إضافية

الحافظ على صحة الفم

صحة الفم أمر حيوي. إذا كنت تعانين من تسوس الأسنان أو أمراض اللثة ، فقد يؤثر ذلك سلبًا على نجاح التلقيح الاصطناعي والحمل.

تجنب الكحول

يمكن أن يؤثر استهلاك الكحول على الحمل والانغراس ، على خصوبة كل من الذكور والإناث.

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