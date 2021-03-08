طبيب البوابة: 5 أطعمة غنية بالكالسيوم يجب تناولها باعتدال

نحن جميعًا ندرك جيدًا حقيقة أن استهلاك أي شيء زائد يمكن أن يضر بصحتنا...

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الكالسيوم من العناصر الغذائية الهامة اللازمة لعمل الجسم بشكل صحي. من المهم الحفاظ على صحة العظام والقلب والأسنان ، كما أنه يعزز عمل الأعصاب والعضلات.

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى أمراض مثل هشاشة العظام ونقص كالسيوم الدم وهشاشة العظام. ولكن من ناحية أخرى ، يمكن أن تؤدي كمية الكالسيوم الزائدة في الجسم إلى نتائج عكسية. إليك ما تحتاج لمعرفته حول الاستهلاك المفرط للكالسيوم.

كيف يمكن أن تكون مستويات الكالسيوم العالية ضارة؟

تُعرف المستويات العالية من الكالسيوم في الجسم بفرط كالسيوم الدم. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في هذه الحالة. تشمل بعض الأسباب عدم وجود كمية كافية من الماء ، والاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالكالسيوم ، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، والأمراض الحبيبية.

أعراض فرط كالسيوم الدم

بعض الأعراض الشائعة للكالسيوم المفرط في الجسم تشمل التعب وتشنجات العضلات وآلام العظام والغثيان والإمساك والعطش الشديد والتبول والتهيج.

المشاكل الناجمة عن ارتفاع مستويات الكالسيوم:

يمكن أن يكون فرط كالسيوم الدم ضارًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى حصوات الكلى والفشل الكلوي والخرف والارتباك وهشاشة العظام ومشاكل في القلب. يمكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم الشديد أيضًا إلى دخول المريض في غيبوبة.

لتجنب أي مضاعفات من هذا القبيل ، يجب على المرء أن يأكل الأطعمة الغنية بالكالسيوم باعتدال.

فيما يلي قائمة بخمسة أطعمة غنية بالكالسيوم يجب ألا تفرط في تناولها.

الجبن

بصرف النظر عن كونها لذيذة للغاية ، فإن الجبن مصدر ممتاز للكالسيوم. لكن تناول الكثير من الجبن يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل أخرى.

السبانخ

لا شك أن الخضر الورقية جزء مهم من نظامنا الغذائي اليومي. وفقًا للخبراء ، يجب على المرء أن يستهلك ما لا يقل عن 2.5 كوب من الخضار الورقية الخضراء كل يوم. لكن وجود مركبات مثل الأكسالات في السبانخ يمكن أن يؤدي إلى حصوات الكلى عند تناولها بكميات زائدة.

المكسرات

المكسرات مصدر جيد للكالسيوم والدهون الصحية. لكن الاستهلاك المفرط يمكن أن يضيف سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي ، مما يعزز زيادة الوزن ويؤدي إلى مشاكل أخرى تتعلق بفرط كالسيوم الدم.

الفاصولياء

الفاصوليا - الخضار الخضراء الصحية هي مصدر جيد للكالسيوم والألياف والبروتين. وفقًا للأطباء ، يجب أن يستهلك المرء حوالي 2.5 كوب من الخضار الخضراء كل يوم. ولكن مرة أخرى ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى دهون البطن غير الصحية وزيادة الوزن.

حليب الصويا

يحظى حليب الصويا بشعبية كبيرة بين النباتيين. إنه مصدر غني بالكالسيوم. لكن الايسوفلافون في حليب الصويا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة ومشاكل صحية أخرى طويلة الأمد.

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