طبيب البوابة: 5 أطعمة لتغذية وتحسين البصر 

البوابة - يمكن أن يكون سبب ضعف البصر عدة عوامل مثل الإجهاد والتعرض المستمر للشاشات والشيخوخة وقلة النوم وما إلى ذلك. يرتبط النظام الغذائي السيئ بفقدان البصر لكبار السن. من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن في الحفاظ على صحة عينيك وتحسين رؤيتك والمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين.

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5 أطعمة تحمي البصر وتحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن لصحة عينيك:

السمك

يمكن أن تكون الأسماك ، وخاصة السلمون ، مفيدة لبصرك. الأسماك غنية بدهون أوميغا 3 ، وهي دهون صحية تساهم في تحسين البصر والرؤية الصحية. يمكن أن يساعد تناول الأسماك في منع جفاف العين والحفاظ على صحة شبكية العين (في الجزء الخلفي من العين).

اللوز

اللوز مفيد لصحة عينيك. فهو غني بفيتامين E ، الذي يساعد في حماية العيون من الجزيئات غير المستقرة التي تستهدف الأنسجة السليمة. يمكن أن يساعد استهلاك كميات منتظمة من فيتامين (هـ) في حماية عينيك من الضمور البقعي المرتبط بالعمر وكذلك إعتام عدسة العين. يمكنك الاستمتاع باللوز كوجبة خفيفة في أي وقت من اليوم. تأكد من أنك لا تستهلك الكثير من اللوز في يوم واحد لأن ذلك يمكن أن يعادل الكثير من الكوليسترول.

البيض

يحتوي البيض على العناصر الغذائية الأساسية لعينيك ، مثل فيتامين أ ، واللوتين ، والزياكسانثين ، والزنك. يحمي فيتامين أ القرنية ، وهي سطح العين. يقلل لوتين وزياكسانثين من خطر الإصابة بمشاكل خطيرة في العين. يساهم الزنك أيضًا في صحة الشبكية ويساعد العين على الرؤية ليلًا.

الجزر

الجزر هو غذاء صحي آخر لعينيك ، فهو مصدر رائع لفيتامين أ وبيتا كاروتين ، مما يعزز صحة العين. يساعد فيتامين أ وبيتا كاروتين على حماية سطح العين ومنع التهابات العين وأمراض العين الخطيرة الأخرى. قم بإضافة الجزر في السلطات اليومية والشوربات والأطباق الأخرى.

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