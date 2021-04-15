طبيب البوابة: 5 أعشاب تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي الأعشاب العطرية على خصائص طبية مختلفة ، وعند تناولها مع التوابل والخضروات الصحية ، لها خصائص قوية في الوقاية من السرطان...

طبيب البوابة: أفضل الأعشاب الهندية لمحاربة التهاب المفاصل

الطريقة الأسهل والأكثر تكلفة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان هي اتباع نظام غذائي صحي. تعالوا نتعرف على 5 أعشاب شائعة قد تفكر في تناول المزيد منها:

1. الشبت

للشبت نكهة منعشة قوية وله العديد من الخصائص الطبية ، والتي تأتي من مركب يعرف باسم Monoterpenes. Monoterpenes ، هي منبهات وتساعد على تنشيط إفرازات إنزيم يعرف باسم الجلوتاثيون- S- ترانسفيراز. هذا أحد مضادات الأكسدة القوية ، وهو فعال للغاية في تحييد المواد المسرطنة ، وخاصة الجذور الحرة ، وبالتالي الحماية من السرطان.

2. الثوم

يحتوي الثوم على الأرجينين والكبريت والسيلينيوم والفلافونويد. تتكون مركبات الثوم النشطة بيولوجيًا من الأليسين عند تقطيع البصلة أو سحقها.

أظهرت الدراسة الأوروبية المستقبلية في السرطان والتغذية أو EPIC ، وهي دراسة مستمرة متعددة الجنسيات بين 10 دول ، وجود علاقة إيجابية مشتركة بين استهلاك الثوم وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

من المعروف أن الثوم عامل مضاد للبكتيريا ، وله القدرة على إيقاف تنشيط وتشكيل العوامل المسببة للسرطان. توصي منظمة الصحة العالمية أو منظمة الصحة العالمية بما لا يقل عن 2-5 جرام أو بصلة واحدة من الثوم يوميًا للبالغين.

3. النعناع

تحتوي أوراق النعناع على مادة كيميائية نباتية تم اكتشاف أنها تقطع إمدادات الدم عن أورام السرطان ، مما يؤدي إلى وفاتها. هذا مثال آخر على قوة الطبيعة العلاجية والفعالية الطبية للمواد الكيميائية النباتية الموجودة في حديقتك.

4. البقدونس

هذه العشبة الخضراء الزاهية ، التي يتجاهلها الكثيرون باعتبارها مجرد زينة، قد لفتت انتباه المجتمع الطبي مؤخرًا. يحتوي البقدونس على الأبيجينين، وهو زيت طبيعي معروف بقدرته على منع تكون الأوعية الدموية ، وهو نمو الأوعية الدموية التي تزود الأورام السرطانية بالمغذيات. يقطع محتوى الأبيجينين من البقدونس إمداد الدم إلى الورم ، ويعمل بشكل مشابه لعقار Avastin الموصوف.

5. الكركم

المكون الرئيسي للكركم هو الكركمين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة وتمنع نمو الخلايا السرطانية. أظهرت الأوراق العلمية المنشورة أن الكركمين يحتوي على القدرة على قتل الخلايا السرطانية ، مع عدم الإضرار بالخلايا السليمة في هذه العملية.

طبيب البوابة: 5 أعشاب لعلاج حب الشباب

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام