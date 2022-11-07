طبيب البوابة: 5 خطوات للحفاظ على أسنان الأطفال يعتبر موضوع العناية بأسنان الأطفال من المواضيع المزعجة سواء للأهل أو الأطفال، فكلاهما لا يعرف الكثير عن العناية بالأسنان. من جهة، نحن كأهل مسؤولون عن ضمان صحة أسنان أطفالنا. وإذا تجاهلنا هذا الأمر سوف سيعاني أطفالنا كثيرًا لاحقاً. نحن نريد حماية أسنان أطفالنا من التسوس، لكننا لا نعرف كيف!

إذا اتبعت هذه القواعد الخمس ، فستتمكن من مساعدة أطفالك في الحفاظ على ابتساماتهم الجميلة:

طبيب البوابة: 5 خطوات للحفاظ على أسنان الأطفال

تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يومياً

تأكد من أن أطفالك يعرفون كيفية تنظيف أسنانهم بالفرشاة وبأنهم يقومون بذلك مرتين في اليوم على الاقل. بعد الاستيقاظ وقبل الذهاب الى النوم في الليل، التنظيف في الليل يمنع الجراثيم من الاستقرار في شقوق الأسنان والتسبب في المشاكل.

طبيب البوابة: 5 خطوات للحفاظ على أسنان الأطفال

التنظيف بالخيط أساسي

للأسف تقوم الفرشاة بتنظيف الاسنان من الأعلى والجوانب ولكن لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان ، أنت بحاجة الى استخدام الخيط. يساعد الخيط في التخلص من جزيئات الطعام العالقة في شقوق أسنانك وتحت اللثة.

طبيب البوابة: 5 خطوات للحفاظ على أسنان الأطفال

تقليل تناول الحلويات والمشروبات المحلاة

قد يؤدي تناول الكثير من الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر إلى زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان. تحتوي هذه الأطعمة على الكثير من السكر والنشا ويمكن أن تكون ضارة بمينا الأسنان لأنها تتفاعل مع البلاك لإنتاج حمض ، والذي يمكن أن يسبب الضرر.

طبيب البوابة: 5 خطوات للحفاظ على أسنان الأطفال

التدرب على استعمال فرشاة الأسنان

تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يكون مزعجاً للأطفال لانهم ببساطة لا يعرفون الطريقة الصحيحة للقيام بذلك. تأكد من أنهم يقومون باستعمال الفرشاة جيدًا ، بدءًا من الجزء الخلفي من الفم ويتحركون للأمام في دوائر لطيفة لتغطية الجزء العلوي والجوانب والظهر من كل سن.

طبيب البوابة: 5 خطوات للحفاظ على أسنان الأطفال

زيارات لطبيب الأسنان بانتظام

اصطحب طفلك إلى طبيب الأسنان بشكل منتظم. الكشف المبكر يمكن أن يسهل علاج مشاكل الأسنان. لا تستخدم موعد طبيب الاسنان لإخافة الاطفال، بل حاول ان تجعلها فرصة للتعرف على أدوات طبيب الاسنان ومعرفة صحة الفم.

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