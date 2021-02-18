طبيب البوابة: 5 طرق للتخلص من دهون الذراع العنيدة

بعد البطون السمينة والأفخاذ السميكة ، تعد الذراعين المتذبذبتين أكثر مراكز الدهون شيوعًا في الجسم. وهذه المشكلة أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال.

طبيب البوابة: لماذا يجب أن تحافظ على تمارين الصباح؟

تعاني جميع النساء تقريبًا من مشكلة في الجزء العلوي من الجسم ، مما يصيبهن بالحرج، خاصة أثناء ارتداء فستان بلا أكمام. لكننا نعلم جميعًا أن فقدان الدهون من منطقة مركزة هو أكثر المهام صعوبة على الإطلاق. لحسن الحظ ، يمكن أن تساعد بعض الحيل الصغيرة في تسريع عملية فقدان الدهون. إليك 5 أشياء يمكنك القيام بها إذا كنت ترغبين في ضبط الدهون.

قومي بعمل تمرينات للبايسبس

إذا كنتِ ستركزين فقط على تقليل السعرات الحرارية ، فسوف ينتهي بك الأمر بفقدان الماء والدهون من الجسم. الطريقة المثلى لحرق الدهون وزيادة كتلة العضلات هي رفع المزيد من الوزن. للحصول على أذرع متناسقة ، ركزي على استهداف العضلة ذات الرأسين عن طريق أداء تمارين مثل تمارين العضلة ذات الرأسين وتمديد العضلة الثلاثية والرفع الجانبي. يمكن إجراء هذه التمارين بسهولة بمساعدة الدمبل أو شريط المقاومة.

ركزي على عضلات الترايسبس

بعد العضلة ذات الرأسين ، يجب أن يكون تركيزك على تحديد عضلات الترايسبس. تُستخدم عضلات الترايسبس لتمديد الكوع وتثبيت الكتف. عادةً ما تعمل الترايسبس والبايسبس معًا لأداء أي حركة ولن تساعد تقويتها في شد ذراعيك فحسب ، بل يمكن أن تقلل أيضًا من خطر الإصابة. تعتبر العضلة ثلاثية الرؤوس واحدة من أهم مجموعات العضلات في الجزء العلوي من الجسم ويمكن استهداف عضلاتها بسهولة عن طريق أداء تمارين مثل تمرينات ترايبسبس وتمارين الضغط.

التكرار ضروري

لجني أقصى قدر من الفوائد من جلسة تدريب القوة ، حاول زيادة عدد مرات التكرار. بمجرد التعرف على التمارين ، حاولي رفع المزيد من الوزن وزيادة عدد مرات التكرار. هذه هي أسهل طريقة لتحدي عضلاتك ومواصلة التقدم.

تناول الألياف والبروتين

إن تناول كمية كافية من الألياف والبروتين مهم لفقدان الوزن وتقوية العضلات. يمكن للألياف أن تزيد من الوقت الذي تستغرقه لتفريغ معدتك وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول. سيؤدي ذلك إلى إبقاء السعرات الحرارية اليومية تحت السيطرة. البروتين ، من ناحية أخرى ، مهم لاستعادة العضلات بعد التمرين ونمو عضلات جديدة. حتى أنه يمكن أن يدعم إدارة الوزن ويساعد على تقليل الدهون الزائدة في الجسم.

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام