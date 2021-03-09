طبيب البوابة: 5 علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري

إذا شعرت بالإرهاق على الرغم من الراحة وتناول الطعام الصحي ، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لمرض السكري . غالبًا ما يشعر مرضى السكر بالجفاف والتعب دون إجهاد أنفسهم كثيرًا ...

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علامات الإنذار المبكر لمرض السكري

يحتوي جسمنا على كمية من السكر بشكل طبيعي ويحتاج أيضًا إلى السكر لتزويدنا بالطاقة. ولكن عندما تتجاوز مستويات السكر مستوى معينًا ، يؤدي ذلك إلى ارتفاع السكر في الدم ، وهو ما يُسمى عادةً ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف أعضائك ويؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى. السبب الرئيسي وراء مرض السكري غير معروف ويجب على المرء استشارة الطبيب لمعرفة أفضل طريقة لإدارة مرض السكري.

يعد تناول وجبات صغيرة ومتكررة وممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي أمرًا مهمًا لإدارة مرض السكري. لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم عند تركه دون علاج لفترة طويلة يمكن أن يكون له مخاطر صحية خطيرة على حياتك. هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تحدث في وقت مبكر من مرض السكري. انتبه إلى هذه العلامات التحذيرية المبكرة لمرض السكري قبل فوات الأوان.

فيما يلي خمس علامات تحذيرية مبكرة لمرض السكري :

كثرة التبول

عندما يكون لديك ارتفاع في نسبة السكر في الدم ، فإن كليتيك غير قادرة على تصفية السكر بشكل صحيح ، بسبب تراكم السكر في البول. ينتج عن هذا كثرة التبول. يمكن أن يسبب أيضًا عدوى بكتيرية وخمائر. إذا كنت تستخدم الحمام أكثر من المعتاد ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بمرض السكري.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فسيبدأ جسمك في فقدان الوزن بشكل غير متوقع. يحدث هذا لأن جسمك غير قادر على استخدام الجلوكوز بشكل فعال لتزويدك بالطاقة. وبالتالي ، يبدأ حرق الدهون في جسمك ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ. إذا كنت تفقد الوزن دون أن تحاول ، فقد يكون ذلك علامة على أنك مصاب بالسكري.

فقدان البصر

ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يضر بصرك. يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة عينيك ويزيد من خطر فقدان البصر. يجب الاستخفاف بتغيير مفاجئ في البصر ويجب استشارة الطبيب.

تغير لون الجلد

يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى تصبغ الجلد ، خاصة حول الرقبة ومناطق المفاصل والساقين. يجب استشارة الطبيب بشأن السواد المفاجئ في الجلد.

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