طبيب البوابة: 5 مشاكل شائعة تؤخر رعشة الجماع عند النساء

بلوغ الذروة ليس بالأمر السهل على النساء . على الرغم من أنه يقال إن النشوة تتحقق من خلال الجهود المشتركة لكلا الشريكين، إلا أن المرأة تستغرق وقتًا طويلاً حتى تصل الى السعادة...

النشوة الجنسية أكثر تعقيدًا مما يعتقده معظم الناس، خاصة للنساء. من الصعب أيضًا الوصول إلى هزة الجماع بسبب بعض المشاكل الموجودة في الجسم والتي تجعل من الصعب على المرأة تحقيق المتعة.

5 مشاكل شائعة تؤخر رعشة الجماع عند النساء وما يمكن فعله للتغلب عليها:

قلة المداعبة الكافية

تصل نسبة قليلة جدًا من النساء إلى ذروتهن من خلال ممارسة الجنس وحده ، ولكن هذا العدد يزداد بشكل كافٍ عندما ينخرط شركاؤهن في المداعبة قبل الجماع. تعتبر المداعبة جزءًا مهمًا من الجنس الذي يحفز ويثير الأعضاء التناسلية ، مما يسمح بمزيد من الاسترخاء والمتعة المتزايدة.

مشاكل المهبل الخارجية

تسبب حالات مثل التشنج المهبلي ألمًا شديدًا في الجماع لأن المهبل حساس للغاية وعرضة للعدوى. في مثل هذه الحالات ، يتشنج المهبل بشكل يكون فيها الإيلاج مؤلمًا ، وبالتالي ، يجب على النساء طلب المساعدة المهنية من أطبائهن لحل المشكلة وجعل الجنس ممتعًا مرة أخرى.

الحساسية المفرطة

تجد بعض النساء أن البظر حساس للغاية ، حتى مع أدنى لمسة. يزداد الأمر صعوبة عندما يبدأ في الشعور بالألم ، مما يسبب انزعاجًا شديدًا أثناء ممارسة الجنس. يُنصح باللجوء إلى المواقف الجنسية التي لا تنطوي على تحفيز البظر ، أو إذا تفاقم الألم ، يجب على النساء اختيار المشورة الطبية على الفور. تجد بعض النساء أن البظر حساس للغاية ، حتى مع أدنى لمسة. يزداد الأمر صعوبة عندما يبدأ في الشعور بالألم ، مما يسبب انزعاجًا شديدًا أثناء ممارسة الجنس. يُنصح باللجوء إلى الاوضاع الجنسية التي لا تنطوي على تحفيز البظر أو إذا تفاقم الألم ، يجب على النساء اختيار المشورة الطبية على الفور.

الترطيب المفرط

تعاني بعض النساء من الترطيب المفرط أثناء المداعبة ويمكن أن يكون هذا بمثابة إيقاف فوري أثناء ممارسة الجنس بسبب عدم الاحتكاك أثناء الجماع. سيساعد تجفيف المهبل بالمنشفة ببطء ولكن احرصي على عدم مسح كل الترطيب الذي يساعد في تليين الجماع.

قضايا نفسية

الإجهاد وقلة الرغبة الجنسية والقلق هي بعض الأسباب العقلية والنفسية التي تجعل النساء يجدن صعوبة في الوصول إلى النشوة الجنسية بعد ممارسة الجنس. إن القلق والتوتر في ذهن المرء يجعل من الصعب التركيز على المتعة وحدها وهذه هي القاعدة الأولى للوصول إلى الذروة. من الضروري محاربة هذه القضايا أولاً من أجل الاستمتاع بالجنس بقدر ما يريد المرء.

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