طبيب البوابة: 5 مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول الكوليسترول مادة شمعية ضرورية للجسم لتكوين الخلايا والهرمونات. ومع ذلك ، يمكن للكثير من الكوليسترول أن يضيق الشرايين ويصلبها ويسدها ، مما قد يؤدي إلى تجلط الدم. هذا بالتأكيد يضغط على قلبك ليضخ بقوة أكبر، وقلبك معرض لخطر أن يصبح ضعيفًا في وقت قريب جدًا بسبب كل العمل الإضافي.

هذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية وحتى السكتة الدماغية. من أجل تجنب مثل هذه الظروف التي تهدد الحياة ، من الأفضل إجراء الاختبارات بانتظام والحفاظ على نمط حياة صحي - بما في ذلك النظام الغذائي والنوم والتمارين الرياضية والرفاهية العقلية.

بالحديث عن النظام الغذائي ، هل تعرف عن هذه المشروبات الرائعة التي يمكن أن تساعد في التحكم في ارتفاع الكوليسترول وحتى تقليله؟ تابع القراءة لمعرفة ذلك.

طبيب البوابة: 5 مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول

حليب الصويا

يحتوي فول الصويا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ، لذا فإن حليب الصويا أو مقشدة الحليب بديل صحي للكريمة عالية الدسم أو منتجات الألبان الأخرى ، لمساعدتك على إدارة مستويات الكوليسترول لديك بشكل أفضل. تأكد من أن حليب الصويا الذي تشتريه طازجًا وغير محمل بالسكر والملح والدهون الإضافية. كما أنه مفيد لصحة القلب. توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا ، كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول ، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

طبيب البوابة: 5 مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول

عصير طماطم

الطماطم غنية بالليكوبين ، وهو مركب يمكنه تحسين مستويات الدهون وتقليل مستويات الكوليسترول الضار. يعد عصير الطماطم أيضًا مصدرًا غنيًا للألياف التي تقلل الكوليسترول والنياسين.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن 25 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 20 و 30 عامًا بمؤشر كتلة جسم لا يقل عن 20) ممن شربن 280 مل من عصير الطماطم يوميًا لمدة شهرين قد تعرضن لانخفاض في مستويات الكوليسترول في الدم.

طبيب البوابة: 5 مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول

مشروب الشوفان

الشوفان غني ببيتا جلوكان ، والتي تخلق مادة تشبه الهلام في الأمعاء وتتفاعل مع أملاح الصفراء. هذا يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. إذا كنت تشرب مشروبات الشوفان المعبأة ، فتأكد من احتوائها على بيتا جلوكان. يمكنك القيام بذلك عن طريق التحقق من معلومات الألياف الموجودة على الملصق.

ومن المثير للاهتمام ، وجدت مراجعة 2018 أن مشروبات الشوفان قد توفر انخفاضًا أكثر اتساقًا في الكوليسترول من منتجات الشوفان شبه الصلبة أو الصلبة.

طبيب البوابة: 5 مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين و epigallocatechin gallate وغيرها من المركبات المفيدة المضادة للأكسدة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومستويات الكوليسترول الكلية.

في دراسة أجريت عام 2015 ، أعطى العلماء الفئران مياه شرب مملوءة بمضادات الاكسدة و epigallocatechin gallate. بعد 56 يومًا ، لاحظوا أن مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار قد انخفضت بحوالي 14.4٪ و 30.4٪ في مجموعتي الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكوليسترول.

طبيب البوابة: 5 مشروبات تساعد في خفض الكوليسترول

مشروبات الكاكاو

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافانول (مجموعة فرعية من مركبات الفلافونويد) التي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. يحتوي الكاكاو أيضًا على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

الكاكاو هو المكون الرئيسي في الشوكولاته الداكنة. تأكد من أن مشروبات الكاكاو التي تتناولها ليست مليئة بالشوكولاتة السكرية المضاف إليها الملح والدهون. تحتوي المشروبات التي تحتوي على الشوكولاتة المصنعة على مستويات عالية من الدهون المشبعة.

كذلك وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن شرب مشروب يحتوي على 450 ملليجرامًا يحتوي على فلافانول الكاكاو مرتين يوميًا لمدة شهر يقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL مع زيادة مستويات الكوليسترول الجيد HDL.



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