طبيب البوابة: 5 مشروبات لخسارة الوزن إن فقدان الوزن ليس بالأمر السهل ، والكثير منا يعرف مدى صعوبة فقدان دهون البطن على وجه التحديد. الدهون التي تتراكم حول البطن وتحت عضلات البطن وحول الأعضاء الحيوية. تُعرف أيضًا باسم الدهون الحشوية وهي أصعب أنواع الدهون التي يمكن إنقاصها.

كما أن له العديد من العواقب الصحية التي تشمل زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 وارتفاع الكوليسترول وبعض أنواع السرطان والسكتات الدماغية. فهو لا يجعل الشخص يبدو خارج الشكل فحسب ، بل إنه يشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الصحة.

إليك خمسة مشروبات ستوفر وقتك وجهدك في التمرن لساعات طويلة في صالة الألعاب الرياضية وستساعدك على إنقاص الوزن.

طبيب البوابة: 5 مشروبات لخسارة الوزن

خمسة مشروبات

1.شاي أخضر

يعتبر الشاي الأخضر أحد أكثر المشروبات التي يوصى بها على نطاق واسع واستهلاكها لفقدان الوزن ، وهو مشروب ممتاز لتعزيز فقدان الوزن. يساعد على تقليل دهون البطن بشكل كبير ، كما أنه مليء بالفوائد الصحية الأخرى التي تشمل تحسين وظائف المخ ، والتنفس الأفضل ، وزيادة الطاقة ، وحالة ذهنية منتعشة ، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان بسبب وجود مضادات الأكسدة. يعد استبدال الشاي المسائي بالشاي الأخضر أحد أكثر خيارات نمط الحياة الصحية التي يمكنك القيام بها من أجل تعزيز فقدان الوزن.

2.القهوة السوداء

يساعد الكافيين في توفير طاقة فورية للجسم كما يسهل عملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل وأكثر كفاءة. يُنصح بتناول القهوة السوداء كمشروب قبل التمرين لأنها ستساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع وتوفر الطاقة لجلسة تمرين رائعة. ومع ذلك ، تأكد من عدم إضافة أي سكر إلى قهوتك لأنه سيزيد من كمية السعرات الحرارية المستهلكة.

3.شاي الكمون

الكمون هو نوع آخر من التوابل الهندية الشائعة التي تساعد على التحكم في الشهية وحرق الدهون بكفاءة أكبر. يوجد في كل أنواع الكاري والخضروات تقريبًا ، الجيرا أو الكمون له خصائص هضمية. أوصى العديد من أخصائيي التغذية بشرب شاي الكمون بعد التمرين في الصباح لفقدان الوزن.

4.شاي بذور الشمر

انقعي ملعقة كبيرة من بذور الشمر في الماء طوال الليل واشربي الماء بعد تصفيتها في صباح اليوم التالي. هذا المشروب مفيد جدًا لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن لأن بذور الشمر تساعد في إزالة السموم من الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن بذور الشمر مفيدة أيضًا في التعامل مع الانتفاخ وعسر الهضم.

5.شاي بذور الكاروم

النانخة نبتة تنمو عليها عادةً ثمار صغيرة الحجم تعرف باسم بذور القرم أو بذور النانخة (Carom Seeds-Ajwain)، وهي ليست بذورًا فعلية، بل ثمار صغيرة تشبه في شكلها البذور.

تنقع ملعقتين كبيرتين من بذور الكاروم المحمص في الماء طوال الليل. قم بتصفيته في صباح اليوم التالي واشربه. بذور الكاروم أو أجوين هي نوع من التوابل الأساسية الموجودة في المطبخ الهندي تقريبًا. يضاف إلى العديد من مستحضرات الخضار وذلك لتجنب أي مضاعفات في المعدة. يساعد على تحسين الهضم ، وتسريع عملية التمثيل الغذائي وتحسين عملية امتصاص العناصر الغذائية في الجسم.

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