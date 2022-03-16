طبيب البوابة: ما علاقة حجم قضيبك بحجم أنفك! من كان يظن أن حجم أنفك وحجم قضيبك مرتبطان؟ حسنًا، نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح.

طبيب البوابة: ما علاقة حجم قضيبك بحجم أنفك!

الدراسة

وفقًا لمجلة طب الذكورة الأساسية والسريرية ، فإن حجم الأنف والقضيب مرتبطان. درس باحثون يابانيون أجساد 126 رجلاً في منتصف العمر ، حيث لاحظوا الطول والوزن والقياسات ووزن الخصيتين وطول القضيب في حالة الارتخاء وكذلك محيط القضيب.

قاموا بقياس المسافة من مركز عيون كل شخص إلى بداية الأنف. أولئك الذين كان لديهم أنوف أصغر من 1.8 بوصة كان طول القضيب (مشدودًا) حوالي 4.1 بوصة. إذا كان الطول 2.2 بوصة أو أطول بقليل من حجم الأنف ، فإن قياس القضيب عندها هو 5.3 بوصة.

وفقًا للباحثين فأن حقيقة أن حجم الأنف مرتبط بـ(طول القضيب الممتد) يشير إلى أن طول القضيب قد لا يتم تحديده حسب العمر أو الطول أو وزن الجسم ولكن تم تحديده بالفعل قبل الولادة".

طبيب البوابة: ما علاقة حجم قضيبك بحجم أنفك!

هل حجم قضيبك مهم؟

وفقًا لباتي بريتون ، دكتوراه ، مدربة جنسية وأخصائي في علم الجنس السريري ، كما ورد في موقع الويب اليومي للصحة، فإن حجم القضيب ولكن سمكه هو ما يمنح المتعة بمعنى ما.

وقالت بريتون لموقع الصحة على الإنترنت: "إن سماكة قضيب الرجل حقًا هو العنصر الذي يسمح بالشعور بما نسميه في علم الجنس الاحتواء - الشعور بالامتلاء داخل المهبل".

لذلك ، بالنسبة إلى كل من اعتقد أن الطول يحدث فرقًا ، فهذه مجرد خرافة.

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