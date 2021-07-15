طبيب البوابة: 5 مهارات يجب على ابنك المراهق إتقانها قبل التوجه إلى الجامعة

قد ترغب في حماية أطفالك من جميع الأخطار والصعوبات. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن ذلك غير ممكن. بمجرد أن يخرج طفلك من منزلك ليحدد هويته الخاصة في العالم ، لا يمكنك أن تكون معه في كل مرة. كل ما يمكنك فعله هو تحضيرها مسبقًا...

لكي يكون ابنك المراهق مستقلاً وناجحًا ، من الضروري مساعدته على تطوير جميع المهارات التي يحتاجها لمواجهة التحديات التي تواجهها الحياة. للمعرفة التقنية ، توجد مدارس وكليات ، ولكن بالنسبة للمهارات الحياتية ، فهم يعتمدون عليك وحدك. إن تعليمهم المهارات الحياتية الأساسية قبل التوجه إلى جامعتهم والدخول إلى العالم الحقيقي ، سيزيد الثقة فيهم ويجعلهم أكثر مسؤولية. فيما يلي 5 مهارات حياتية مهمة لأطفالك اكتسابها في الوقت المناسب.

مهارات الطبخ

في المنزل ، كنت هناك لإعداد وجبات لذيذة لأطفالك. لكن عندما يخرجون لمتابعة أحلامهم ، فلن تكون معهم لتحضير طعامهم المفضل. لجعلهم مكتفين ذاتيًا ، من الضروري تعليمهم مهارات الطهي الأساسية. ابدأ ببطء بإدراجها في تحضير الوجبة اليومية والطبخ. احصل عليهم كتاب طبخ يمكنهم استخدامه لإعداد وجبات أساسية.

مهارات إدارة الوقت

في المنزل ، كنت هناك لمساعدة طفلك على إدارة جدوله الزمني. لكن عندما يكبرون ، يحتاجون إلى تعلم التخطيط ليومهم بأنفسهم. قد يكون الانتقال من المدرسة إلى يوم الكلية أمرًا مربكًا جدًا للأطفال. ستساعد خطة اليوم المنظمة في تحديد أولويات عملهم وتحديد الروتين والنجاح.

مهارات إدارة الأموال

يجب أن يعرف الأطفال كيفية إدارة أموالهم بمسؤولية. مع تقدم العمر ، تزداد مخصصاتهم الشهرية ، وكذلك حاجتهم. كما أنهم يجدون وسائل مختلفة لإنفاق الأموال مثل التسكع مع الأصدقاء والملابس الفاخرة وغيرها. يساعد تعليم إدارة الأموال للمراهقين على ممارسة مهارات اتخاذ القرار.

مهارات التنظيف والغسيل

يعد الحفاظ على النظافة وغسيل ملابسهم مهارة أخرى يجب أن يتعلمها الأطفال في سن مبكرة. ابدأ بفرز لون وأنواع القماش. لماذا يجب غسل بعض الملابس بمفردها وكيفية استخدام المنظف ومنعم الأقمشة والتبييض ومزيل البقع. اجعلهم يساعدونك في غسل الملابس في المنزل وتنظيف غرفتهم وطي ملابسهم.

مهارات الإسعافات الأولية الأساسية

الحمى والبرد والصداع هي بعض المشاكل الصحية الشائعة. عندما يعيش الأطفال بمفردهم يجب أن يعرفوا ماذا يفعلون في مثل هذه الحالة. ما الأدوية التي يجب تناولها ومتى يجب حجز موعد لفحص طبي. هذه بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن يعرفها الأطفال عند العيش بعيدًا عن المنزل.

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