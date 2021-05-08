طبيب البوابة: 5 نصائح صحية للعاملين في الخطوط الأمامية لخفض التوتر

هذه أوقات مؤسفة وعصيبة حيث يبدو أن جائحة كوفيد-19 قد عادت بقوة ، مع توسع أكبر، ومعدلات وفيات أعلى...

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حتى في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات للتوصل إلى طرق لتقييد الانتشار، مع الإغلاق الجزئي وإرشادات منظمة الصحة الدولية، فإن الارتفاع المتسارع في الحالات والمضاعفات الطبية الناشئة ، يضع ضغطًا على نظام الرعاية الصحية المثقل بالفعل. تشهد الهند ارتفاعًا قياسيًا يوميًا في الحالات التي وصلت الآن إلى ما يقرب من 14.5 مليون حالة ، مما يجعل الهند ثاني أكبر دولة لديها حالات إيجابية لـ كوفيد-19 ، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى ، مع أكثر من 32 مليون حالة. وبينما يتم التفكير في جميع التدابير وتخطيطها ، فإن نظام الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية - الأطباء والممرضات وموظفي الدعم ، فضلاً عن قطاع التشخيص ، يواجهون تحديًا كبيرًا في التعامل مع الحمل المتزايد للمرضى.

من دوام الفترتين، وعدم تناول وجبات متوازنة وكاملة، وقلة النوم أو عدمه إلى الابتعاد عن عائلاتهم لأسابيع ، لا يمكن تصور الإجهاد الذهني والبدني الذي يمر به العاملون في الخطوط الأمامية. وبينما يتم تقدير خدمتهم وتقديرها للغاية ، لا يمكننا إهمال حقيقة أن الرفاهية العقلية والعاطفية والجسدية لهؤلاء المحاربين في الخطوط الأمامية مهمة للغاية.



فيما يلي 5 نصائح صحية يمكن أن تساعد المحاربين الطبيين في الخطوط الأمامية لمكافحة التوتر بشكل فعال:

1. اجتماع فريق لمدة 10 دقائق: في حين أن هذه أوقات عصيبة ، يمكن أن يعني دعم الفريق الكثير. على الرغم من وجود يوم حافل ، إلا أن 10 دقائق من اجتماعات الفريق غير الرسمية التي يمكن أن تتيح مساحة للمشاركة أو التعبير أو التنفيس، مع بناء صداقة بين الموظفين، يمكن أن تساعد في بدء اليوم بملاحظة إيجابية وداعمة. يمكن أن تحدث هذه في مجموعات أصغر أو كمجموعة واحدة كبيرة ، في بداية أو نهاية اليوم ، بحيث يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط عن الفرد ، مع تعزيز روح الفريق والترابط.

2. تنظيم الوجبات: يعتبر الطعام جانبًا مهمًا من جوانب الرفاهية ، وبينما يمكن أن يؤدي يوم العمل المجهد إلى التخلص من الروتين ، لا يُنصح بتفويته تمامًا. في حالات الأدرينالين المرتفعة والمشحونة عاطفياً، يمكن أن تفقد الشهية عادة، مما يؤدي إلى الجوع أو سوء التغذية، وكلاهما يؤثر بشكل أكبر على قدرة الفرد على مقاومة الإجهاد. يمكن أن تكون الشراكة مع أحد أعضاء الفريق لتناول وجبات الطعام وسيلة فعالة لجعل أوقات الوجبات منتظمة والاسترخاء. كما تسمح الشراكة في الوجبات ببعض التفاعل الخفيف أو مساحة للتعبير عن أحداث اليوم الواحد، مما يساعد على تخفيف بعض التوتر.

3. تمارين الإطالة العضلات لمدة 10 دقائق: التمرين هو الأهم والأكثر فعالية في التخلص من التوتر. على الرغم من جدول العمل المزدحم، والذي قد يتضمن بالفعل الكثير من النشاط البدني أو قد يكون عملًا مكتبيًا ، فإن تمارين الإطالة لمدة 10 دقائق تساعد في تخفيف الإجهاد البدني والتوترات المتراكمة ، وتحسين التنفس وتسمح باستراحة مريحة ، قبل الاندفاع مرة أخرى إلى جدول ممتلئ. يمكن إجراء تمارين الإطالة هذه التي تبلغ 10 دقائق في بداية اليوم أو بين نوبات العمل أو بعد نوبات العمل أو عدة مرات في اليوم، اعتمادًا على مستويات الإجهاد

4. الموسيقى: من المعروف أن الموسيقى هي أحد العوامل الشائعة لتهدئة التوتر ويمكن أن يكون لها فوائد علاجية، وتحسن الحالة المزاجية وتساعد في دفع الإيجابية. يمكن أن يساعد النوع المناسب من الموسيقى في تخفيف أي موقف مرهق، ويمكن للجميع الوصول إليه على مدار اليوم. من الاستماع إلى الموسيقى أثناء التعامل مع مهمة مرهقة أو أثناء استراحات الوجبة أو السفر أو بعد العمل، يمكن أن تكون الموسيقى ترياقًا مهمًا للتوتر.

5. اليوجا والتأمل: تم استخدام هذين العلاجين ليس فقط للتوتر ولكن من أجل الرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية بشكل عام. كن في تمارين الإطالة أو النظام الغذائي أو تمارين التنفس ، يمكن لليوجا أن تساعد في إعادة محاذاة العقل والجسد والروح ، في مساحة من السلام والرفاهية. يمكن لممارسة اليوجا على أساس تحيز يومي أو أسبوعي أن تصنع المعجزات للأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الإجهاد الذي قد يترك أثرًا وصدمة على المدى الطويل. التأمل هو ممارسة أخرى تساعد في تقليل التوتر والقلق وتساعد الشخص على الهدوء وتحسين الشعور بالراحة. أفضل جزء هو أنه يمكنك ممارسة اليوجا والتأمل وأنت مرتاح في منزلك ولا يكلفك ذلك شيئًا.

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