طبيب البوابة: 6 أخطاء شائعة يمكن أن تضر بصحة ثدييك

الثدي هو عضو حساس في الجسم ولكن لا يتم الاهتمام به كما يجب. معظمنا مذنب في عدم فحص الثديين بانتظام. قد لا تشعرين بذلك ، لكن ثدييك يحتاجان إلى رعاية خاصة...

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يجب علينا جميعًا اتخاذ تدابير وقائية لتجنب أي نوع من الأمراض المرتبطة بالثدي. يمكن أن يطور الكثير منا عادات تؤدي إلى تدهور صحة الثدي بمرور الوقت. وفيما يلي ست عادات شائعة يمكن أن تضر بصحة ثدييك عن غير قصد ويجب عليك التوقف عن ذلك.

ارتداء مقاس حمالة الصدر الخاطئ

لن تشعري أبدًا بالرضا إذا كنت لا ترتدين مقاس حمالة الصدر المناسب. يمكن أن يؤدي ارتداء حمالة الصدر إلى ترهل الثدي وتمددهما. قد يؤدي ارتداء حمالة صدر ضيقة جدًا إلى منع تدفق الدم. يمكن أن يسبب آلام الرقبة والظهر والكتف.

حلاقة شعر الحلمة

وفقًا للدراسة التي نشرتها مجلة النشاط البدني والصحة ، فإن استخدام ماكينة حلاقة حول منطقة الحلمة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى. يمكن أن تزيد إزالة الشعر بأي وسيلة من خطر الالتهاب.

ثقب الحلمة

وفقًا للدراسة التي أجرتها جامعة لاوا ، يمكن أن يؤدي ثقب الحلمة إلى إتلاف قنوات إنتاج الحليب وتسبب الثدي في زيادة خطر الإصابة بخراج يمكن أن يكون عدوى مؤلمة مليئة بالصديد.

الإفراط في التدخين وتناول الكافيين

نعلم جميعًا أن التدخين ضار برئتينا وقلبنا ، ولكنه قد يتسبب أيضًا في مشاكل متعلقة بالثدي مثل فقدان المرونة ، والترهل ، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي وترقق الثدي.

لا ترتدي حمالة الصدر

احرصي على ارتداء حمالة صدر عند الخروج للجري أو الركض. قد يؤدي عدم إعطاء ثديكِ الدعم الكافي إلى الشعور بألم شديد وانزعاج.

استخدام شريط لاصق

غالبًا ما يوصي خبراء الموضة باستخدام شريط لاصق لرفع حمالة الصدر ودعمها عندما ترتدين شيئًا لا يمكن ارتداؤه مع حمالة الصدر. لكن الشريط اللاصق يمكن أن يسبب الحساسية والحكة والالتهاب والطفح الجلدي.

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