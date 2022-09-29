طبيب البوابة: 6 أسباب تؤدي إلى تلف الواقي الذكري يعتبر تلف الواقي الذكري من أكثر التجارب رعباً لأي شخص غير مستعد لإنجاب الأطفال ، إلى جانب خطر الإصابة بأي مرض. هناك 6 أسباب تؤدي إلى تلف الواقي الذكري وتضعك في حالة من الذعر.

طبيب البوابة: 6 أسباب تؤدي إلى تلف الواقي الذكري

منتهي الصلاحية

هذه هي الفكرة الأولى التي تتبادر إلى الذهن عندما يتلف الواقي الذكري. إذا تجاوز الواقي تاريخ انتهاء صلاحيته ، فلا تتفاجأ. تعتبر الواقيات الذكرية جيدة حتى بعد 2-3 سنوات من تاريخ الصنع لكنها تنتهي صلاحيتها. إذا انتهت صلاحية الواقي الذكري ، تتحلل المادة وتفقد القوة ، لذا فإن التمزق ليس نادرًا. إذا كان الواقي الذكري جافًا أو صلبًا أو حتى لزجًا ، فتخلص منه.

فتح بالعبوة دون عناية

يمكن أن يتسبب فتح الواقي الذكري بشكل غير صحيح في حدوث تمزق في الواقي الذكري. تجنب استخدام الأسنان أو المقص لفتح العلبة. ادفعيه بعيدًا داخل العبوة ومزقي الطرف الاعلى حيث توجد مساحة أكبر. اتبعي التعليمات.

مشاكل في التخزين

لا يدرك الكثيرون أن التخزين السيء يمكن أن يتلف الواقي الذكري بسهولة. إذا كان هناك الكثير من الحرارة أو البرودة الشديدة ، فإن اللاتكس يضعف. لا ينبغي تخزين الواقي الذكري في أماكن ساخنة مثل المحفظة أو صندوق القفازات أو في مكان ما يتعرض للحرارة المباشرة. احتفظ بالواقي الذكري في مكان جاف وبارد. يفضل تخزينه في خزانة الأدوية.

الاحتكاك الشديد

نعم! قد يكون هذا أيضًا سببًا لتمزق الواقي الذكري. إذا كان هناك الكثير من الاحتكاك ، فلن يتسبب ذلك في كسر الواقي فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى إزعاج الشريك. هذا هو سبب أهمية التشحيم. استثمر في زيوت جيدة.

التشحيم الخطأ

إذا كنت تستخدم مادة تشحيم خاطئة ، فإن المادة تضعف ويمكن أن تسبب تمزقًا. لا تستخدم زيت جوز الهند أو زيت التدليك أو أي زيت عشوائي آخر. استثمر في مادة تشحيم ذات أساس مائي لأن الزيوت تحلل المادة. يمكنك أيضًا استخدام زيوت السيليكون أو المواد المائية.

التوافق الخاطئ

نعم ، الحجم مهم ، خاصةً عندما لا يناسبك الواقي الذكري. إذا كنت كبيرًا وترتدي واقيًا ذكريًا صغيرًا إلى متوسط ​​الحجم ، فسيكون هناك انزلاق ويمكن أن يؤدي إلى التمزق أيضًا. لذلك لا ينبغي أن يكون ضيقًا جدًا أو قصيرًا جدًا.

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