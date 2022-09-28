5 اختلافات هامة بين الحب الناضج وغير الناضج هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بالحب. يساعد شخصان في علاقة بعضهما البعض على النمو بشكل فردي. يتعلم شريكان الكثير من بعضهما البعض خلال فترة علاقتهما. لكن الأمور تسوء عندما يدخل شخصان غير ناضجين في علاقة حيث لا يعترف أي منهما بأخطائه أو يكون مسؤولاً عن أفعالهما. في حين أنه عندما يدخل الأشخاص الناضجون في علاقة ، فإنها تمثل رابطة ناجحة وجميلة.
دعونا نلقي نظرة على الاختلافات الرئيسية بين الحب الناضج وغير الناضج:
5 اختلافات هامة بين الحب الناضج وغير الناضج
طرح الأسئلة وحل المشكلات
- العلاقات غير الناضجة: لدى الأشخاص في العلاقة غير الناضجة العديد من الشكوك حول رباطهم الجديد. إنهم غير متأكدين من العلاقة وبالتالي يطرحون دائمًا أسئلة مثل ، "هل هو / هي تحبني حقًا؟"
- العلاقات الناضجة: الأشخاص في العلاقات الناضجة واثقون جدًا من أنفسهم. يجيبون بثقة على الشكوك وأي نوع من الأسئلة حول علاقتهم. هم أبدا غير متأكدين.
5 اختلافات هامة بين الحب الناضج وغير الناضج
الرغبة في المزيد من العلاقة
- العلاقات غير الناضجة: يريد الأشخاص في العلاقات غير الناضجة دائمًا المزيد من شريكهم. إنهم غير راضين أبدًا عما يفعله شريكهم من أجلهم.
- العلاقات الناضجة: هم راضون ومقتنعون عن علاقتهم. إنهم يعرفون أهمية البقاء على الأرض وعدم توقع أشياء غير واقعية من شريكهم.
5 اختلافات هامة بين الحب الناضج وغير الناضج
الفردية في العلاقة
- العلاقات غير الناضجة: يسعى الأشخاص في العلاقات غير الناضجة إلى أن يصبحوا وحدة واحدة. إنهم مثل نصفي شخص يحاول أن يكون واحدًا.
- العلاقات الناضجة: الأزواج في العلاقات الناضجة لا يفقدون أبدًا فرديتهم. بالتأكيد ، يظلون متحدين لكنهم يلتزمون بآرائهم ووجهات نظرهم وأفكارهم. إنهم لا يحاولون فرض وجهات نظرهم على بعضهم البعض.
5 اختلافات هامة بين الحب الناضج وغير الناضج
الحفاظ على الحماس
- العلاقات غير الناضجة: يفقد هؤلاء الأزواج بريقهم ببطء لأنهم لا يحصلون على جوهر الحب - المثابرة والصبر. يفقد الأزواج غير الناضجين دافعهم وصبرهم للتعامل مع بعضهم البعض عندما تسوء الأمور.
- العلاقات الناضجة: يحفز الأزواج الناضجون بعضهم البعض ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم. لا تجف شرارتهم وهم يحاولون باستمرار تشجيع بعضهم البعض أثناء حل المشكلات في كل خطوة على الطريق.
5 اختلافات هامة بين الحب الناضج وغير الناضج
الاعتماد على الغير
- العلاقات غير الناضجة: في هذا، الأزواج غير متأكدين من أنفسهم. يعتمد الشركاء بشكل كبير على بعضهم البعض ولا يبدو أنهم يعيشون بمفردهم. إنهم يحتاجون إلى مساعدة بعضهم البعض لتجاوز كل موقف في الحياة.
- العلاقات الناضجة: الأزواج لا يعتمدون على بعضهم البعض على الإطلاق. إنهم لا يعاملون بعضهم البعض كـ "احتياجات" بل "رغبات". إنهم يتأكدون من أنهم لا يشعرون بالاعتماد على بعضهم البعض لأنه في اليوم الذي يحدث فيه ذلك ، قد يصبح الأمر سامًا.
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