طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من البالغين. إن نظامهم الهضمي حساس للغاية ، ولهذا السبب يعد تزويدهم بالتغذية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية.

وبصفتك أحد الوالدين ، يجب عليك الاحتفاظ بقائمة لما يأكله طفلك وما يجب ان يتجنبه. إن التخلص من الأطعمة المصنعة والدهنية والمعالجات السكرية ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك. تأكد من تزويدهم أيضًا ببدائل غذائية صحية.

طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال

إليكم الأطعمة التي يمكن أن تساعد في حل مشاكل معدة الأطفال:

طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال

1. الخضار المطهوة على البخار

قد تكون الخضروات هي أكثر الأطعمة إثارة للاشمئزاز للأطفال ، ولكن يمكنك دائمًا جعلها مثيرة من خلال تقديم الخضروات الملونة المطهوة على البخار والتي ترضي العينين وسهلة الأكل.

طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال

2. الشوربة

يمكن أن يكون وعاء الحساء أو المرق الدافئ مفيدًا لأي مشكلة في البطن عند الأطفال ، خاصةً إذا شعروا بالغثيان بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال

3. الأطعمة قليلة الألياف

إذا كان طفلك يعاني من الإسهال ، فيمكنك إعطائهم أطعمة قليلة الألياف ، لأنها تسمح لبراز طفلك بالتماسك.

طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال

4. الخبز الجاف

الأطعمة الخفيفة مثل الخبز المحمص تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة التي قد تعالج مشاكل معدة طفلك. يمكن لأي شيء حار أن يزيد من التهاب المعدة مما يؤدي إلى آلام في البطن وغثيان ومشاكل أخرى.

طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال

5. نظام BRAT الغذائي

تتكون نظام BRAT الغذائي من الموز والأرز الأبيض وعصير التفاح والخبز المحمص الخالي من الزبد ، والذي يقال إنه رائع للأطفال الذين يعانون من اضطراب في المعدة.

طبيب البوابة: 6 أغذية لعلاج اضطراب المعدة عند الأطفال

6. زيادة كمية الماء

لا شيء يضاهي الماء. بغض النظر عن مشكلة المعدة التي يعاني منها طفلك ، فإن شرب الماء هو الحل الأفضل.

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