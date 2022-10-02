طبيب البوابة: 6 أنواع من الغازات وعلاقتها بصحتك يعد إخراج الريح من أكثر الأشياء الطبيعية التي يقوم بها الجسم. ويرتبط مدى جودة عمل الجهاز الهضمي أو سوء عمله بنسبة إطلاق الرياح ونوعيته، كما يمكن أن يكشف الكثير عن صحتنا بشكل عام. لا تزال الفكرة وراء سبب اعتبار الغازات مضحكة أو محرجة غير واضحة ، ولكن هناك شيء واحد يجب أن يعرفه الناس هو أنه من المهم تمرير الغازات غير الضرورية أو قد يؤدي إلى انتفاخ غير مريح وآلام في المعدة. علاوة على ذلك ، يمكن أن تشير الغازات إلى الكثير من الأشياء الأخرى التي تحدث داخل جسمك.

إليك ستة أنواع من الغازات التي يجب الانتباه إليها وما يمكن أن تخبرك به عن صحتك.

طبيب البوابة: 6 أنواع من الغازات وعلاقتها بصحتك

غاز عديم الرائحة

معظم الغازات عديمة الرائحة وتشير إلى أن الجهاز الهضمي سليم. الغاز ليس لها رائحة يعني فقط أن الكثير من الهواء قد تراكم في الجسم وهو الآن جاهز للمرور والخروج. في الواقع ، 99 في المائة من الريح يتكون من غازات عديمة الرائحة ، في حين أن 1 في المائة المتبقية عادة ما تكون كبريتية.

طبيب البوابة: 6 أنواع من الغازات وعلاقتها بصحتك

غاز كريه الرائحة

إذا انبعثت رائحة مثل البيض الفاسد ، فهناك شيء خاطئ للغاية في الجهاز الهضمي. إما بسبب عدم تحمل الطعام أو بسبب الأطعمة الغنية بالألياف والكبريت وبعض الأدوية والمضادات الحيوية أو قد تكون أكثر خطورة مثل العدوى البكتيرية في الجهاز الهضمي. يمكن لشيء شائع مثل الإمساك أن يتسبب أيضًا في إفرازات كريهة الرائحة.

طبيب البوابة: 6 أنواع من الغازات وعلاقتها بصحتك

إخراج الريح بشكل متكرر ومفرط

كما قلنا ، انتفاخ البطن هو عملية بيولوجية طبيعية. بينما يمرر بعض الناس الرياح عدة مرات في اليوم ، هناك من يعانون من نوبات إطلاق الريح بشكل منتظم. من الناحية المثالية ، يُقال أن إخراج الغازات أمر طبيعي عندما تفعل ذلك حوالي 5 إلى 15 مرة في اليوم. ومع ذلك ، إذا كان متكررًا ومفرطًا ، فقد يشير إلى شيء آخر.

في معظم الحالات ، يكون إخراج الغازات بشكل متكرر نتيجة تناول المشروبات الغازية. الصودا والكولا والنبيذ والبيرة. تسبب هذه المشروبات استقرار المزيد من الهواء في الجهاز الهضمي ، مما يسبب اطلاق الريح أكثر من المعتاد. عادة ، يمكن أن يحدث انتفاخ البطن المفرط بسبب ابتلاع هواء أكثر من المعتاد أو تناول طعام يصعب هضمه. يمكن أيضًا أن يكون عسر الهضم المتكرر أو متلازمة القولون العصبي من بعض الأسباب الأخرى للريح المفرط.

طبيب البوابة: 6 أنواع من الغازات وعلاقتها بصحتك

الإمساك وإطلاق الريح.. ماذا يعني؟

يحدث انتفاخ البطن المتكرر أيضًا بسبب الإمساك ، وهي حالة يعاني فيها الشخص من حركات أمعاء غير مريحة أو غير متكررة.

عندما يصاب الشخص بالإمساك ، فإن الفضلات التي يجب أن تمر بشكل مثالي تبقى لفترات أطول في القولون ، مما يتسبب في تراكم الغازات الزائدة. هذا يؤدي إلى إطلاق الريح بشكل متكرر. يوصي الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب الماء والتحرك لتحسين عملية الهضم.

طبيب البوابة: 6 أنواع من الغازات وعلاقتها بصحتك

إطلاق الريح مع انتفاخ وألم في البطن

إذا كنت تعاني من انتفاخ وألمًا مستمرًا في البطن مصحوبًا بإخراج الغازات ، فقد يكون ذلك علامة على عدم تحمل الطعام.

عادة ما يكون الانتفاخ عرضًا نموذجيًا لعدم تحمل الطعام أو الحساسية. يمكن أن يسبب ذلك إنتاجًا مفرطًا للغازات وتراكمًا للغازات في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى تكرار إطلاق الريح وتشنجات في البطن.

طبيب البوابة: 6 أنواع من الغازات وعلاقتها بصحتك

إطلاق الريح والدورة الشهرية

أثناء الحيض ، يمكن أن تتقلب مستويات الهرمون بشكل كبير ، مما يتسبب في العديد من مشاكل الجهاز الهضمي. يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الإستروجين في الجسم غالبًا إلى الغازات والإمساك. يمكن أن يدفع ذلك الرحم لإنتاج مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات تسمى البروستاجلاندين ، والتي تساعد في التخلص من بطانة الرحم. ولكن عندما تدخل البروستاجلاندين الزائدة إلى مجرى الدم ، يمكن أن تجعل عضلات أخرى في الجسم تنقبض ، بما في ذلك الأمعاء. وبالتالي يؤدي إلى انتفاخ البطن وحركة الأمعاء غير المنتظمة.

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