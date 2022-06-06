طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج يعد دمج بدائل الدجاج النباتية في وصفتك أسهل مما تعتقد بمجرد معرفة كيفية طهي هذه البدائل. هل تريد أن تجعل قائمة طعامك جذابة لعدد أكبر من الناس ، وخاصة النباتيين والذين لا يحبون تناول الدجاج؟

إليك قائمة ببدائل الدجاج الصديقة للنباتيين. في حين أن هذه المكونات قد لا يكون مذاقها تمامًا مثل الشيء الحقيقي ، فمن المؤكد أنه يمكن استخدامها لكل أطباقك بدلاً من اللحوم – ولها مذاقها رائعًا!

طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج

1. التوفو

ربما يكون البديل الأكثر شهرة للدجاج في العالم ، يمكن استخدام التوفو بدلاً من أي نوع من أنواع اللحوم تقريبًا ، وهو بديل نباتي رائع في معظم الوجبات.

يوصي الطهاة بتجربة قطع التوفو أو توفو الكونغ باو أو حتى التوفو المشوي. هذه الأطباق جيدة جدًا ، بل إن حتى محبي اللحوم يحبونها.

طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج

2. الفاصوليا والبراعم

هذه المكونات غنية بالبروتين وطعمها جيد وتملأ البطون الفارغة بسرعة (بسبب محتواها العالي من البروتين). أفضل استخدامات الفاصوليا والبراعم في الحساء واليخنات.

بسبب قوامها الممتاز ، تعتبر الفاصوليا والبراعم بديلاً مناسبًا للدجاج المقطّع. غالبًا ما يضيف الطهاة المتخصصون في الطهي الخضروات مثل الفاصوليا إلى اليخنات والشوربات، حيث قد يتم استخدام قطع الدجاج بشكل تقليدي.

طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج

3. المكسرات

المكسرات مليئة بالبروتين وتضيف قوامًا مُرضيًا ومقرمشًا للسلطات والأطباق الأخرى. يستخدمها العديد من الطهاة كبديل للدجاج عند تحضير وجبات نباتية.

أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا للمكسرات (كبديل للدجاج) هو السلطات ، حيث تعد نكهة وملمس الكاجو بديلاً قريبًا بشكل مدهش من لحم صدور الدجاج. في هذه الأثناء ، يمكن خلط الفول السوداني مع التوفو أو الخضار لإضافة بعض القرمشة إلى أطباقك. يعمل هذا جيدًا بشكل خاص عند إعداد وجبات تقليدية تعتمد على اللحوم مثل البرغر أو العناصر المقلية.

طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج

4. اللحوم النباتية

كما يوحي اسمها ، تستخدم اللحوم النباتية لوصف الأطعمة التي تبدو مثل اللحوم الفعلية ولكنها مصنوعة من النباتات. عادةً ما تشتمل المكونات المستخدمة في صناعة اللحوم النباتية على البقوليات أو الحبوب أو الفطر أو البروتينات النباتية. مثال على اللحوم النباتية هو The Vegetable Butcher ، الذي يستخدم فول الصويا لإنشاء مجموعة منتجاته. يعد بديل اللحوم الجديد هذا رائعًا للنباتيين الذين يرغبون في دمج أنواع جديدة من الطعام في نظامهم الغذائي.

طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج

5. البطاطا

عندما يتم تحضيرها بشكل صحيح ، يمكن أن تحاكي البطاطا قوام الدجاج جيدًا. من أفضل الأشياء المتعلقة بالبطاطا أنه يمكن طهيها بعدة طرق. هذا يعني أنه يمكنك حقًا إعطاء طبق نباتي نكهة فريدة من خلال إعداد هذا المكون بشكل مختلف.

على سبيل المثال ، يمكن تحميص البطاطا أو سلقها أو طهيها على البخار أو حتى شويها - فالاحتمالات لا حصر لها ، ومع ذلك فإن كل طريقة من طرق الطهي تعمل بشكل جيد لإبراز مذاقها اللذيذ. هل تعلم أن البطاطا بديل رائع للحوم أيضًا؟ غالبًا ما يتم استخدامها لتحويل عناصر اللحوم الشهيرة في قائمتك إلى أطباق نباتية مفضلة ، بما في ذلك البرغر والحساء والكسرولات.

طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج

6. لحم القمح Seitan

أشاد الكثيرون بأنه أفضل بديل متاح للحوم ، فإن "لحم القمح" يحاكي مظهر وملمس اللحم بشكل جيد للغاية. مع السيتان ، يمكنك حتى تقليد أنواع مختلفة من قوام اللحوم ، من الطرية الحريرية إلى الصلبة واللحمية. فيما يتعلق بمحتوى البروتين ، يحتوي السيتان على 36 جرامًا من البروتين لكل وجبة ، ويفوز على بدائل الدجاج الأخرى الصديقة للنباتيين.

طبيب البوابة: 6 بدائل لذيذة وصحية للدجاج

يمكن أن تكون الوجبة الخالية من الدجاج رائعة

لا يعني استبعاد الدجاج من أي وصفة المساومة على الطعم أو القوام أو النكهة. هناك عالم من الاحتمالات المتاحة من بدائل الدجاج البسيطة فقط. اكتشف ما يمكنك فعله بهذه المكونات ، ثم ابحث عن أفضل البدائل وقم بطهي وجبات رائعة سيستمتع بها كل من محبي اللحوم والخضروات!

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