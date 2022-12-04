طبيب البوابة: 6 نصائح للوقاية من السكري المبكر مع ارتفاع أعداد المصابين بمرض السكري في جميع أنحاء العالم ؛ بالتأكيد لا يمكننا أن نلوم جيناتنا فقط على ذلك! فأنت لا تصاب بمرض السكري بين عشية وضحاها ، لكن الأمر يعتمد إلى حد كبير على نمط حياتك. الخبر السار هو أن مقاومة الأنسولين ومرض السكري المبكر يمكن عكسهما. فيما يلي 6 نصائح فعالة للغاية للوقاية من مرض السكري المبكر:

طبيب البوابة: 6 نصائح للوقاية من السكري المبكر

1. فهم العلاقة بين الكربوهيدرات وجلوكوز الدم

الكربوهيدرات هي من المغذيات الكبيرة التي تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم ، إما بسرعة كبيرة أو بطيئة ، حسب المصدر. الأطعمة مثل الشوفان والأرز والقمح والسكر والفاكهة وحتى البقول هي مصادر غنية بالكربوهيدرات. يتحول كل منهم إلى جلوكوز في الجسم ، لكن الاختلاف الوحيد هو أن السكر ، والعسل ، والفواكه ، ترفع نسبة الجلوكوز أسرع من الحبوب والبقول. النقطة المهمة هي أنه أيًا كان مصدر الكربوهيدرات الذي تأكله ، يجب أن يكون في حدود. ستؤثر الزيادة المفرطة بالتأكيد على مستويات الأنسولين خاصةً عندما يكون الشخص قليل النشاط.

ما يجب القيام به: قلل من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص مثل السكر والعسل والعديد من الفواكه في اليوم (مرة واحدة على ما يرام) وتناول الحبوب والبقول في حدود.

طبيب البوابة: 6 نصائح للوقاية من السكري المبكر

2. فهم العلاقة بين الإجهاد وجلوكوز الدم

الإجهاد هو أحد العوامل الرئيسية لمقاومة الأنسولين ومرض السكري في هذا العصر الحديث. يمكن أن يكون الإجهاد البدني والعقلي والعاطفي والبيئي الذي يرفع مستويات الكورتيزول (هرمون الإجهاد) الذي يرسل إشارات للخلايا لإفراز الجلوكوز في الدم للتعامل مع حالة الطوارئ (الإجهاد). هذا الإفراز المستمر للجلوكوز في الدم يثقل كاهل البنكرياس لإفراز المزيد والمزيد من الأنسولين مما يسبب مقاومة الأنسولين ومرض السكري في النهاية.

ما يجب القيام به: قم بتمارين التنفس يوميًا ، والمشي حافي القدمين على العشب ، قبل النوم بساعتين تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، وخذ حمامًا بالماء المالح.

طبيب البوابة: 6 نصائح للوقاية من السكري المبكر

3. احذر قلة النوم ومقاومة الأنسولين

أظهرت الدراسات أن النوم أقل من 5 ساعات في اليوم لليلة واحدة يزيد من مقاومة الأنسولين بنسبة 30٪ لدى الأفراد الأصحاء. تؤدي قلة النوم أيضًا إلى زيادة الشهية وزيادة الوزن.

ما يجب القيام به: النوم 7-8 ساعات على الأقل يوميًا ولكن تأكد من أنه في الوقت المحدد. يجب أن تكون على السرير بحد أقصى 11 مساءً.

طبيب البوابة: 6 نصائح للوقاية من السكري المبكر

4. تناول الدهون الجيدة

إدراج الدهون الصحية في النظام الغذائي من السمن العضوي A2 وجوز الهند والأفوكادو والزيتون والمكسرات والبذور يعمل على استقرار نسبة الجلوكوز في الدم. ستلاحظ بالتأكيد تحسنًا سحريًا في مستويات السكر في الدم والأنسولين عندما تبدأ في تضمين هذه الأطعمة في جميع وجباتك بكميات صغيرة.

ملحوظة: الدهون الصحية لا تزيد من نسبة الكوليسترول. إنه تناول كميات كبيرة من السكريات والكربوهيدرات الزائدة والزيوت المكررة والاطعمة الجاهزة للأكل التي تسبب زيادة الكولسترول السيئ.

طبيب البوابة: 6 نصائح للوقاية من السكري المبكر

5. تعلم فن الجمع بين الأطعمة

يؤثر الترتيب الذي تتناول به طعامك تأثيرًا كبيرًا على مستويات الجلوكوز في الدم.

أ. ابدأ بالخضروات غير النشوية - الخضراء ، الحمراء ، البرتقالية، والصفراء.

ب. ثم تناول البروتينات والدهون الصحية مثل البقول والدجاج واللحوم والبيض والبراعم والمكسرات وجوز الهند والسمن والبذور الزيتية والأفوكادو.

ج. أخيرًا تناول النشويات والحبوب القادمة من الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز والقمح.

تذكري أن جودة وكمية الكربوهيدرات مهمة أيضًا هنا.

طبيب البوابة: 6 نصائح للوقاية من السكري المبكر

6. النشاط البدني

يساعد النشاط البدني في التحكم في مستويات السكر في الدم. عندما يتم شد عضلاتك ، سيتطلب المزيد من الجلوكوز لتغذية التمرين ، وبالتالي يدخل المزيد من الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلية لمنحك الطاقة.

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