عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون لا تحتاج أميرة ويلز الجميلة إلى مقدمة فهي دليل حي على أن الجمال يأتي من الداخل. إذا نظرنا إلى مظهرها الخارجي، يبدو أنها لا تتقدم في العمر، فهي تبدو رائعة في سن الأربعين. فما هي أسرارها وكيف يؤثر الغذاء على جمالها ورشاقتها وصحتها؟

وفقًا للخبراء في BarBend (موقع إخباري يعتمد على التغذية) ، فقد حقق النظام الغذائي لدوقة كامبريدج 4600 عملية بحث شهريًا و 55000 نتيجة بحث سنويًا في جميع أنحاء العالم. ويعد نظامها الغذائي أحد أكثر الأنظمة الغذائية التي يتم البحث عنها في غوغل . تعالوا لنلقي نظرة على نظامها الغذائي اليومي والأطعمة التي تحب تناولها.

عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون

العادات الغذائية

عاداتها الغذائية مليئة بالخيارات الصحية. من الشوفان إلى العصائر والسلطات الغنية بمضادات الأكسدة. ليس لديها اختصاصية تغذية وتخطط لجميع الوجبات بنفسها. نظامها الغذائي متنوع للغاية ويتضمن أنواعًا مختلفة من الأطباق الغنية بالبروتينات والدهون الصحية والألياف.

عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون

وجبة الإفطار

تبدأ الأميرة البالغة من العمر 40 عامًا يومها بإفطار مليء بالطاقة ومعزز للطاقة يتضمن دقيق الشوفان وعصير أخضر مصنوع من السبانخ وسبيرولينا وماتشا واللفت والتوت الأزرق. بينما يساعد الشوفان في الحفاظ على صحة الأمعاء والتحكم في نسبة السكر في الدم ، فإنه يحافظ أيضًا على الكوليسترول تحت السيطرة. من ناحية أخرى ، يمنحها العصير الأخضر توهجًا مشعًا لأنه غني بالفيتامينات المتعددة والمعادن التي تعزز صحة البشرة.

عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون

وجبة الغداء

على الرغم من أن دوقة كامبريدج ليست نباتية، إلا انها لا تحب أكل اللحوم. تحب كيت الانغماس في وجبة صغيرة تحتوي على أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والكثير من المكونات الطازجة. في الغالب ، تحب تناول سلطة البطيخ المصنوعة من الكثير من الأفوكادو والخيار وجبن الفيتا والبصل.

عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون

وجبة العشاء

تختار كيت خيارات أخف لوجبات الإفطار والغداء ، ومن المعروف أن وجبات العشاء هي الأكثر دسماً. وفقًا لتقارير إخبارية مختلفة، تحب كيت الطبخ متى أمكنها ذلك. أثناء العشاء ، تحب أكل الدجاج المشوي وهو الطبق المفضل للأمير وليام. تعتبر الدوقة من أشد المعجبين بالتوابل وتستمتع بكل الأطباق أثناء العشاء ، والتي يحبها معظمنا مثل المعكرونة والكاري والمشاوي. كما أن هناك العديد من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن كيت طاهية رائعة وتقوم بطهي وجبات الطعام مع أطفالها بشكل متكرر مثل البيتزا والمعكرونة.

عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون

الوجبات الخفيفة

لدى كيت ميدلتون بعض الوجبات الخفيفة الشهية لإشباع الرغبة الشديدة في الاكل بين الوجبات. من ابرزها الفاكهة والخضروات النيئة ، بما في ذلك توت الغوجي، كذلك تحب الفشار، والزيتون.

عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون

التحلية

وفقًا لدارين ماكغرادي، الطاهي الملكي السابق، تحب كيت تناول بودنغ التوفي، وتناول التوت مع حليب اللوز.

عادات الأكل والأطعمة المفضلة للأميرة كيت ميدلتون

ما هي أطباق كيت المفضلة؟

عندما يتعلق الأمر بأكلاتها المفضلة، فهي تحب تناول السوشي، وهي من أشد المعجبين بالبابايا المعروف بغناه بمضادات الأكسدة. تحب دوقة كامبريدج أيضًا تناول سلطة البطيخ والتبولة اللبنانية، وهي سلطة مصنوعة من قمح البرغل والأعشاب الطازجة.

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