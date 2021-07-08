طبيب البوابة: 8 طرق مدهشة للبقاء رطبًا خلال فصل الصيف

الصيف هو الموسم الذي نفرط فيه في استهلاك عصير الليمون والآيس كريم. إنه الموسم الذي يصبح الطقس به شديد الحرارة في العديد من المناطق مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل حروق الشمس والارهاق والجفاف أيضًا ...

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تسببت الحرارة الشديدة في وفاة 7415 شخصًا بين عامي 1999 و 2010. وهذا أمر مثير للقلق بالفعل ، والبقاء رطبًا أكثر أهمية من أي وقت مضى. لكن، هل يكفي شرب الماء فقط؟ نعم و لا.

تعالوا لنتعرف على أهم النصائح للحفاظ على الرطوبة في الصيف:

لا تشرب الماء فقط ، كل الماء

نعم ، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح! حوالي 20% من استهلاكنا للمياه يأتي من الأطعمة الغنية بالمياه. الخيار ، والكرفس ، والفجل ، والطماطم ، والقرنبيط ، والفلفل ، والبطيخ ، والبروكلي ، والسبانخ ، والفراولة ، والجريب فروت كلها تحتوي على نسبة عالية من الماء. تقريبا 90٪ منها ماء أو أكثر.

ليست كل المشروبات مفيدة لك

هل تعلم أن بعض المشروبات تسبب لك الجفاف! ومنها القهوة والمشروبات الغازية السكرية والبيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية القوية، وكذلك عصير الليمون والشاي الحلو ومشروبات الطاقة والعصائر والحليب المنكه. فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والمواد الأخرى التي تسبب فقدان الأنسجة للماء. ضع في باعتبارك استبدال بعضها بشكل منتظم أو إعادة ترطيبها بمياه إضافية بعد كل مشروب مجفف.

الاستحمام بماء بارد

الحرارة تسبب لنا الكثير من التعرق ، وبالتالي فقدان المزيد من الماء. على الرغم من أن الاستحمام البارد لا يرطب أجسادنا حقًا ، إلا أنه بالفعل يبرد أجسامنا في هذا الطقس الحار ويمنعنا من التعرق كثيرًا وفقدان الماء. كما أنها تهدئ عضلاتنا وتحسن أفكارنا.

الماء العادي يبدو مملاً؟ جرب الماء المنقوع مع فواكه

أضف القليل من الإضافات السهلة إلى الماء لجعله أكثر تشويقًا. بدون مواد تحلية صناعية أو مواد حافظة ، يعمل الليمون الحامض والبرتقال والتوت والليمون والنعناع والخيار والفواكه الأخرى على تعزيز النكهة. قد يساعدك هذا أيضًا في شرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد.

ماء جوز الهند هو الحل

يجب أن تجرب شرب ماء جوز الهند. نظرًا لأن هذا المشروب الغني بالمعادن يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم ، فإنه يحل بسرعة محل السوائل المفقودة والإلكتروليتات الناتجة عن الإجهاد والطقس الحار. يفضل ماء جوز الهند على عصير الفاكهة. يحتوي عصير الفاكهة على سعرات حرارية وسكريات مضافة أكثر من ماء جوز الهند. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

مكونات الإفطار السري: دقيق الشوفان وبذور الشيا

هل صحيح بالفعل أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم؟ إنها بالتأكيد عندما تأكل وعاء من الشوفان أول شيء في الصباح. نظرًا لأن الشوفان يتمدد أثناء امتصاصه للماء ، فسوف تحصل على وجبة لذيذة بالإضافة إلى الكثير من السوائل. ستحصل على المزيد من الماء بمجرد تناول دقيق الشوفان إذا أضفت بذور الشيا أو التوت الأزرق أو الفراولة. كما أنها تمتص الماء وستبقيك شبعًا حتى وقت الغداء.

تحقق من وجود علامات

هل تعاني من بشرة جافة أو متهيجة أو ملتهبة أو متهيجة أو حساسة؟ هذه من أعراض الجفاف. هل لديك صداع ، أو تشعر بالدوار أو التعب؟ هذه هي أيضا مؤشرات. يعد لون البول مقياسًا جيدًا لكمية المياه التي تحتاجها ويمكن أن يكون أيضًا أحد الأعراض إذا كنت تعاني من الجفاف. يجب أن يكون البول نظيفًا وأصفر فاتح. من الممكن أن تكون مصابًا بالجفاف إذا كان لونه أغمق.

وأخيراً اشرب المزيد من الماء !

النظام الأكثر بساطة وسهولة في المتابعة هو شرب الماء على فترات دورية والحفاظ على مستوى جيد منه في جسمك في جميع الأوقات خلال فصل الصيف.

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