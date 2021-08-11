8 طرق لإزالة التاتو المؤقت

يسعى الشباب إلى تجربة كل ما هو جديد ورغبةً في تحقيق استقلاليتهم، بما في ذلك امتلاك تاتو مؤقت على مناطق مختلفة من أجسامهم، إلا أن المزاج المتقلب لدى الكثير منهم أو التغيرات في الاهتمامات تدفعهم إلى الرغبة في التخلص من هذا التاتو بأية طريقة ممكنة.

لذا قرر "موقع البوابة" أن يضع بين يديكم طرق ونصائح لإزالة التاتو المؤقت، نتمنى أن تستفيدوا منها:

زيت الأطفال: تغمس قطعة من القطن الطبي بزيت الأطفال ثم يفرك مكان وجود التاتو المؤقت بها لحين اختفائه، ويمكن تكرار الخطوة عدة مرات لتحقيق أفضل النتائج. منتجات إزالة التاتو المؤقت، تتوفر في الصيدليات العديد من المنتجات التي تساعد في التخلص من التاتو المؤقت بسرعة فائقة ومنها مناديل مبللة بالسيليكون يمسح بها على مكان وجود التاتو.

تغمس قطعة من القطن الطبي بزيت الأطفال ثم يفرك مكان وجود التاتو المؤقت بها لحين اختفائه، ويمكن تكرار الخطوة عدة مرات لتحقيق أفضل النتائج. منتجات إزالة التاتو المؤقت، تتوفر في الصيدليات العديد من المنتجات التي تساعد في التخلص من التاتو المؤقت بسرعة فائقة ومنها مناديل مبللة بالسيليكون يمسح بها على مكان وجود التاتو. الكحول المحمر: يساعد الكحول المحمر في التخلص من التاتو المؤقت بسرعة، إلا أنه ينصح بعدم استخدامه بنسب مركزة وذلك لقدرته على التسبب بحروق شديدة للجلد.

يساعد الكحول المحمر في التخلص من التاتو المؤقت بسرعة، إلا أنه ينصح بعدم استخدامه بنسب مركزة وذلك لقدرته على التسبب بحروق شديدة للجلد. زيت الزيتون: يدهن زيت الزيتون على مكان وجود التاتو بكثافة، ويترك كذلك لدقيقة كاملة أو أكثر حتى تتمكن مسام الجلد من امتصاصه، ثم تستخدم المنشفة أو المحارم الخشنة في فرك مكان وجود التاتو إلى حين اختفائه.

يدهن زيت الزيتون على مكان وجود التاتو بكثافة، ويترك كذلك لدقيقة كاملة أو أكثر حتى تتمكن مسام الجلد من امتصاصه، ثم تستخدم المنشفة أو المحارم الخشنة في فرك مكان وجود التاتو إلى حين اختفائه. الشريط اللاصق: يفضل استخدام الشريط اللاصق الشفاف وذلك من خلال لصق قدر كافٍ منه على التاتو إلى حين تغطيته بالكامل، ثم الضغط على الشريط للمساعدة في التصاق التاتو المؤقت عليه، وإزالة التقشير بسرعة كبيرة لنزع أكبر قدر من التاتو معه، ويمكن تكرار ذلك لحين التخلص من التاتو بشكل كامل، كما يمكن الاستعانة بقطع الثلج لتخفيف احمرار الجلد.

يفضل استخدام الشريط اللاصق الشفاف وذلك من خلال لصق قدر كافٍ منه على التاتو إلى حين تغطيته بالكامل، ثم الضغط على الشريط للمساعدة في التصاق التاتو المؤقت عليه، وإزالة التقشير بسرعة كبيرة لنزع أكبر قدر من التاتو معه، ويمكن تكرار ذلك لحين التخلص من التاتو بشكل كامل، كما يمكن الاستعانة بقطع الثلج لتخفيف احمرار الجلد. مزيل طلاء الأظافر: ويفضل استخدام النوعيات الجيدة والمركزة منه وذلك من خلال نقع قطعة من قماش القطن بمزيل الطلاء، ثم البدء بفرك مكان التاتو المؤقت بها إلى حين تقشيره، مع مراعاة إعادة وضع مزيل الطلاء على قطعة القماش في حال جفافها.

ويفضل استخدام النوعيات الجيدة والمركزة منه وذلك من خلال نقع قطعة من قماش القطن بمزيل الطلاء، ثم البدء بفرك مكان التاتو المؤقت بها إلى حين تقشيره، مع مراعاة إعادة وضع مزيل الطلاء على قطعة القماش في حال جفافها. مزيل المكياج: ترطب إسفنجة ناعمة بمزيل المكياج، ثم يفرك مكان وجود التاتو بها لحين التخلص منه أو بهتان لونه، مع تكرار العملية لعدد مرات إلى حين الوصول إلى الهدف المطلوب.

ترطب إسفنجة ناعمة بمزيل المكياج، ثم يفرك مكان وجود التاتو بها لحين التخلص منه أو بهتان لونه، مع تكرار العملية لعدد مرات إلى حين الوصول إلى الهدف المطلوب. الماء الساخن والصابون: شطف مكان وجود التاتو المؤقت بالماء الساخن والصابون الكثيف الرغوة، ويمكن أن تساعد هذه الطريقة في تخفيف لون التاتو مع إمكانية التخلص منه بعد عدة مرات من استخدامها.

شطف مكان وجود التاتو المؤقت بالماء الساخن والصابون الكثيف الرغوة، ويمكن أن تساعد هذه الطريقة في تخفيف لون التاتو مع إمكانية التخلص منه بعد عدة مرات من استخدامها. التقشير: يمكن الاستعانة بمنتجات تقشير الجلد والبشرة في التخلص من التاتو المؤقت، وذلك بالالتزام باستخدامها كما هو موضح على أغلفتها الخارجية.

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