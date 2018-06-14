عجائب زيت الزيتون للوجه قبل النوم

يمكن استخدام زيت الزيتون كمزيل طبيعي للماكياج

استخدم زيت الزيتون منذ آلاف السنين في الأغراض التجميلية حيث يحتوي على فوائد كبيرة للبشرة والوجه، ويستخلص زيت الزيتون من عصر ثمار أشجار الزيتون التي يعود منشأها الأصلي إلى دول حوض البحر المتوسط. واستخدم زيت الزيتون على نطاق واسع في مصر القديمة في الأغراض التجميلية. فوائد زيت الزيتون لا تقتصر فقط على البشرة، وإنما أيضاً عند استخدامه في النظام الغذائي.

من أهم فوائد زيت الزيتون للوجه:

1- يُستخدم زيت الزيتون للوجه كما يُستخدم لباقي أجزاء الجسم فهو يمد الوجه بفيتامين EE ومضادات الأكسدة التي تُحارب مظاهرَ الشيخوخة وتقدم العمر وظهور التجاعيد.

2- زيت الزيتون مع الملح الخشن أو السكر الخشن لعمل تقشير للوجه بفركه بهذا المزيج ثم غسله بالماء الفاتر فالبارد.

3- استخدام زيت الزيتون كمزيل طبيعي للماكياج.

4- استخدام خليطٍ من زيت الزيتون وبياض البيض وقليلٌ من الليمون ويوضع على الوجه إلى أن يجف لإعطاء النضارة والحيوية للوجه.

5- استعمال زيت الزيتون لعمل تدليك يومي للوجه لمدة خمس دقائق حيث يكتسب الوجه العناصر المغذية من الزيت بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية ممّا يقلل من ظهور التجاعيد.

6- دهن منطقة حول العينين بزيت الزيتون يومياً قبل النوم للقضاء على الهالات السوداء وإنعاش الجلد الرقيق المحيط بالعين.

استخدام زيت الزيتون هو أمر من نبي الأمة لمعرفته بعظيم فائدته في حال استخدامه قال صلّى الله عليه وسلّم: "كلوا الزيت وادهنوا به فإنّه من شجرة مباركة" رواه الترمذي.

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