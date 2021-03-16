طرق إزالة الشمع عن الرخام!

تتوافر طرق عدة لإزالة الشمع عن الأسطح، ومعظمها آمن للاستخدام تتوافر طرق عدة لإزالة الشمع عن الأسطح، ومعظمها آمن للاستخدام على الرخام، فإذا فاضت آثار الشمع عن الحامل، يمكن القضاء عليها، باستخدام الحرارة أو الثلج.

منظفات تفسد الرخام

لا يجب استخدام المطهرات أو المنظفات القوية الأخرى، في محاولة نزع بقع الشمع عن الرخام، إذ يمكن أن يؤدي استخدام هذه المنظفات إلى تآكل السطح الرخام، والقضاء على لمعانه.

إزالة الشمع بالحرارة

- يوضع الورق البنّي على الشمع؛ في حال استخدام كيس ورقي بنيّ اللون، فيجب قلبه من الداخل إلى الخارج، مع ضرورة استخدام طبقتين من الورق البنّي، في حال نقع الشمع في الطبقة الأولى.

تضبط المكواة على درجة حرارة.

يُفرك الورق، برفق، بوساطة المكواة الدافئة.

عندما يتشرّب الورق الشمع، يجب الإمساك بالمنطقة النظيفة من الورق.

يجب الاستمرار حتى يمتصّ الورق الشمع بالكامل.



إزالة الشمع بالثلج

- يُفرك مكعب الثلج على الشمع، حتّى يصبح الأخير هشًّا. من الأفضل الإمساك بمكعب الثلج، بوساطة منشفة حتى يسهل حمله، مع منع حرارة الجسم من إذابته بسرعة.

- لمجرد أن يصبح الشمع هشًّا ، تستخدم مكشطة بلاستيكية (المكشطة المعدنية أو السكين يخدش الرخام)، في تقطيعه بعناية.

إزالة بقع صبغ الشمع

إذا كانت الشمع ملوّنًا، فقد تكون هناك بقعة ناتجة من الصبغة باقية في مكان الشمع.

تُبلل كرة قطنية (أو قطعة قماش ناعمة) بالكحول المحمر.

تُفرك المنطقة الملطخة بقطعة من القماش.

تُكرر العملية حتى إزالة البقعة.

لمجرد زوال البقعة، يُنظف السطح بمنظف الرخام.



نصائح وإرشادات إضافية

- لأن سطح الرخام أملس، يمكن أيضًا استخدام شفرة حلاقة، في نزع الشمع بعناية، مع أخذ الحذر عند تحريك الشفرة بسلاسة حتى لا تنثني فتقطع الرخام. ولا يزال من الممكن استخدام الثلج لجعل الشمع هشًّا، مما يسمح له بالتحرر من السطح بسهولة أكبر.

- لا يجب وضع طلاء الشمع الواقي على الرخام الأبيض، إذ قد يتحوّل اللون إلى الأصفر.