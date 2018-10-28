8 وصفات طبيعية لإزالة حفر الوجه في فترة قياسية!

يعمل زيت الزيتون على تخفيف حفر الوجه وتفتيح الحفر الدّاكنة

عند شفاء أيّ جرحٍ كان فإنّه يتحوّل في نهاية المطاف إلى حفرةٍ أو ندبةٍ، والحفر بالوجه تأتي بأشكالٍ عديدةٍ ولأسبابٍ مختلفةٍ، مثل: الإصابات، أو حبّ الشباب، أو الحروق، أو الجراحة، وإنّ عمليّة البحث عن طرق لإزالة حفر حبّ الشّباب من الوجه ليس بالأمر السّهل، والكثير من الأشخاص الذين يعانون من الحفر يبحثون عن حلٍّ جذريٍّ لهذا الأمر حتى يتم الحصول على ثقةٍ أكبر و جماليّةٍ ومظهرٍ صحيٍ للبشرة، وبما أنّ الوجه كثير التعرّض إلى البيئة والعناصر المحيطة فهذا قد يجعل من مدة عمليّة إزالة الحفر طويلةً فيجب التحلّي بالصّبر للحصول على النتائج المطلوبة.

نقدم في هذا المقال طرق إزالة حفر الوجه طبيعياً هذه أبرز الطّرق والوصفات الطبيعيّة التي تزيل حفر الوجه والتي يمكن عملها بالمنزل بكلّ سهولةٍ:

1- زيت الزيتون: يعمل زيت الزيتون على تخفيف حفر الوجه وتفتيح الحفر الدّاكنة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستعمال:

يُدهن الوجه بزيت الزيتون على طريقة المساج ببطءٍ، ثم توضع منشفةً مبخّرةً على الوجه حيث تعمل على تفتيح مسامات الوجه وجعله أكثر نعومةً، ثم تُترك المنشفة على الوجه حتّى تبرد ثم تُزال ويمسح الزيت من الوجه.

2- كربونات الصوديوم: تعد كربونات الصوديوم من المقشّرات الطبيعيّة التي أثبتت كفاءتها بالتخلّص من البقع الدّاكنة وحفر الوجه.

المكونات:

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم، ملعقة صغيرة من الماء.

طريقة الاستعمال:

تُخلط المكونات مع بعضها البعض حتى يتم الحصول على عجينةٍ، تُوضع العجينة على الوجه ويتم الفرك بحركاتٍ دائريةٍ، بعدها يُغسل الوجه بالماء الفاتر وينشّف جيداً.

3- عصير الليمون: يعد عصير الليمون حمض ألفا-هيدروكسي طبيعي ويستخدم لإخفاء الحفر والندوب، وتنشيط الجلد، وتعزيز الشفاء، وينصح بتكرار وضع الليمون على الوجه كل يومين أو ثلاثة أيام للحصول على النتائج المرجوة.

المكونات:

عصير ليمونة واحدة، قطعة قطن

طريقة الاستعمال:

يمكن تخفيف العصير بالماء إذا كانت البشرة حساسة، ثم تغمر قطعة القطن بالعصير وتوضع على الحفر ثم تترك لتجف تماماً، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد وينشّف جيداً، ويرطّب الوجه بمرطبٍ طبيعيّ.

4- الخيار: يعد الخيار من أكثر العناصر شعبيةً لعلاج مشاكل الوجه، فهو مرطبّ رائع للبشرة ويحتوي على الكثير من العناصر الضروريّة للجلد، مثل فيتامين A وفيتامين C بالإضافة إلى المغنيسيوم، وللحصول على أفضل النتائج يُنصح بوضع الخيار على الوجه يومياً.

المكونات:

خيارة واحدة.

طريقة الاستعمال:

تقطّع الخيارة إلى شرائحٍ رقيقة، ثم توضع على الوجه مع التركيز على مناطق الحفر، وتترك الشرائح على الوجه لمدة 30 دقيقة، بعدها يُغسل الوجه بالماء البارد وينشّف جيداً.

5- الألوفيرا: تساعد الألوفيرا على علاج تورّم البشرة بالإضافة إلى تجديد الأنسجة التالفة وتعزيز عملية الشفاء، وينصح باستخدام جل الألوفيرا الطّازج الذي يتم استخراجه من ورقة نبات الصّبار بدلاً من المستحضرات التجميليّة التي تحتوي عليها، وينصح بتكرار وضع الألوفيرا على حفر الوجه مرّتين يومياً للحصول على النتائج خلال أيام قليلة.

المكونات:

ورقة صبّار.

طريقة الاستعمال:

تقشّر ورقة الصّبار وتزال منها القشرة الخارجية، ويستخرج الجل منها ويوضع على حفر الوجه ويترك لمدة نصف ساعة تقريباً، ثم يغسل الوجه جيداً وينشَف.

6- البطاطا: يمكن للبطاطا أن تزيل حفر الوجه بكفاءةٍ عاليةٍ إذا استخدمت باستمرار على الوجه، فينصح باستخدامها من ثلاث إلى أربع مرات بالأسبوع لمدة شهر أو شهرين بناءً على حالة الحفر وشدّتها.

المكونات:

حبة بطاطا طازجة.

طريقة الاستعمال:

تقشّر حبة البطاطا إلى شرائح دائريّة، ثم يتم فرك الشريحة على الوجه بحركاتٍ دائريّةٍ، يتم الاستمرار بذلك حتى تجف شريحة البطاطا، وتوضع أخرى على الوجه وتكرر الخطوات نفسها لمدة 15-20 دقيقة، ثم يترك الوجه حتى يمتص عصير البطاطا ثم يغسل وينشّف جيداً ويرطّب بالمرطب المناسب للبشرة.

7- قناع الليمون والعسل: يعمل هذا القناع على إزالة الحفر الناتجة عن حبّ الشباب والتخلّص منها، فالليمون مبيّض طبيعي يحتوي على فيتامين C الذي يساعد على بناء الكولاجين، وتخفيف الندبات والبقع الدّاكنة والاحمرار، أمّا العسل الذي يعرف بدوره بالتخلّص من حبّ الشباب فهو فعّال أيضاً بالتخفيف من آثاره، ويكرر هذا القناع يومياً لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل.

المكونات:

عصير حبتان من الليمون، ملعقة كبيرة من العسل، قطعة قطن.

طريقة الاستعمال:

يخلط عصير الليمون والعسل جيداً ثم تُغمر قطعة القطن بالخليط، ثم توضع قطعة القطن المغمورة على الوجه أو على الحفر مباشرةً ويترك الخليط على الوجه لمدة 10-15 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء وينشّف جيداً.

8- قناع العسل والشوفان: يعمل هذا القناع على إزالة الحفر والندوب.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من العسل، ربع كوب من الشوفان.

طريقة الاستعمال:

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على حفر الوجه، ويترك لمدة 15-20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وينشّف جيداً.

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