طرق إمضاء كل برج وقته في الحجر الصحي

في ظل الحجر المنزلي جرّاء انتشار عدوى فيروس كورونا، قد يعاني كثيرون من الملل والضجر. وبما أن الأبراج تُحدّد الطبيعة العامة لكل فرد، وتكشف عن ملامح شخصيته وطريقة تعبيره في المواقف كافة، تعرّفوا مع "سيدتي.نت" على ما يفعله كل برج من الأبراج عند شعوره بالملل جرّاء مكوثه في المنزل لفترات طويلة:

الحمل: 12 آذار ـ 20 نيسان

يعتبر الشجار بالنسبة لمولود برج الحمل هواية حتى ولو كانت حياته مستقرّة. فهو دومًا يتذمّر من كل شيء، الأمر الذي يقوده الى افتعال المشكلات مع أي شخص أمامه؛ ليتمكّن من إخراد طاقاته المكبوتة. لذلك، من الأفضل أن تبتعد عنه وتتركه يبحث عن ضحية غيرك.

الثور: 21 أبريل ـ 20 مايو

يعتبر مولود برج الثور من الشخصيات الروتينية، التي تفضّل المكوث فى المنزل عوضًا عن الخروج. ولهذا يعتبر المنزل بالنسبة لمواليد هذا البرج مملكته الخاصة. فيقضي بداخله أوقات فراغه ويحرض على ترتيبه وتنظيفه كلما سنحت له الفرصة، خصوصًا عند شعوره بالملل.

الجوزاء: 21 مايو ـ 21 يونيو

الملل الصديق المُقرَّب لمواليد برج الجوزاء الذى يصاحبهم طوال الوقت، وذلك لأن مولود برج الجوزاء يعشق التجديد والتغيير والخروج عن المألوف. فهو يكره الروتين، ولهذا فمن الطبيعي أن يبحث عن شخص يخرج معه، وإن لم يجد ذلك الشخص فلن يتردّد في المشي أمام المنزل ولو خلسة.

السرطان: 22 يونيو ـ 22 يوليو

مولود برج السرطان عندما يشعر بالملل في المنزل، يقوم بالاتصال بأحد من أصدقائه المقرّبين ليتحدّث معه لساعات طويلة كي يقضي على الملل. أما إذا كان متزوجًا فلن يجد أساسًا وقت فراغ، حيث عادة ما يُخصِّص كل وقته لشريك حياته.

الأسد:23 يوليو ـ 22 أغسطس

يتسم مولود برج الأسد بشخصية دينامكية. وعادةً ما يخرج طاقاته في التصوير. لذا، تجده يمضي أكثر أوقاته في التصوير، وخصوصًا «السيلفى» منها، ثم سرعان ما يرفع تلك الصور على السوشيال ميديا، ويظل بعدها مترقبًا عدد اللايكات والكومنتات التى حصل عليها عن كلِّ صورة.

العذراء: 23 أغسطس ـ 22 سبتمبر

يُفضِّل مولود برج العذراء قضاء وقت فراغه فى قراءة رواية جميلة أو مشاهدة فيلم وثائقي أو سماع مجموعة من الأغاني المفضلة لديه. وهو عادًة ما يستغل وقت فراغه فى عمل شيء من الأشياء التى يحبها؛ إذ تستطيع أن تُحسِّن له مزاجه وتخرجه من حالة الملل التى يمرّ بها.

الميزان: 23 سبتمبر ـ 22 أكتوبر

يؤثّر الملل على مولود برج الميزان بشكل سلبي جدًا؛ إذ ليس هناك أفضل من التسوّق بالنسبة للميزان حيث يخرجه من حالة الملل التى يعيشها. وبما أنه مضطر الى المكوث في المنزل بسبب فيروس كورونا، تراه منهمكًا في توضيب وترتيب خزائن الملابس.

العقرب: 23 أكتوبر ـ 22 نوفمبر

أول شىء يخطر على بال مولود برج العقرب، وخصوصًا عند شعوره بالملل هو الطعام، فتحضير وجبة شهية فى المنزل التى يفضلها. وبالرغم من ذلك فإنك نادرًا ما تجد أحدًا من مواليد هذا البرج يكتسب وزنًا زائدًا، كونهم يهتمون كثيرًا برشاقتهم.

القوس: 23 نوفمبر ـ 20 ديسمبر

مولود برج القوس يعشق الحرية بطبعه. وهو عادة ما يحرص على اغتنام أي فرصة في الهرب بعيدًا عن ضغوطات الحياة. ولهذا يتأثّر أكثر من غيره في الجلوس في المنزل لفترات طويلة. وللقضاء على الملل، يمضي أكثر أوقاته في مشاهدة التلفزيون لمتابعة أبرز المستجدات.

الجدي: 21 ديسمبر ـ 19 يناير

لأن مولود برج الجدي يتميّز بشخصية عملية جدًّا، فهم فهو يستغل أوقات فراغه فى عمل شيء مفيد، وهو ما يجعله يبحث عن بعض المهام التي لم يتمكّن من إنجازها مُسبقًا؛ بسبب انشغاله الدائم، وإن لم يتمكّن من ذلك، فقد ينتهي به الأمر بمتابعة كل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي وتصفُّح الفيسبوك.



الدلو: 20 يناير ـ 18 فبراير

برج الدلو يتسم بشخصية هادئة، وعقلانية. وهو يحب أن يعيش حياة مستقلة من دون أي تعقيدات، وهو ما يجعله يفضلّ قضاء الوقت مع العائلة، يمرح ويشاهد الأفلام القديمة.



الحوت: 19 فبراير ـ 20 مارس

يعد مولود برج الحوت، من أكثر الأبراج كسلًا. فهو يعشق النوم لدرجة لو كان بإمكانه عدم الاستيقاظ أبدًا. لذا، يستغل الحجر المنزلي في محاولة الحصول على قسط من الراحة، فتجده يُقبل على النوم فورًا دون تردد، فهذا الحدث نادرًا ما يتكرّر، ولهذا فبالنسبة له لا يوجد شيء اسمه ملل!

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