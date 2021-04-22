اختيار أفضل رجيم في رمضان، القواعد الأساسية لرجيم رمضان، الرجيم في رمضان للنساء، رجيم لإنقاص الوزن 10 كيلو في اسبوع في رمضان، أفضل ريجيم صحى فى رمضان، نصائح هامة قبل إتباع ريجيم رمضان.

يعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية لتخفيف وزنك، الرجيم في رمضان سيغير كلّ من النظام الغذائي والبرنامج التمريني من الجسم تمامًا في غضون أسابيع، ابدأ التحول الإيجابي الآن! 4 أسابيع لإنقاص وزن إيجابي. خطة فقدان الوزن. الحمية. تمارين القوة. تحليل التغذية.

اختيار أفضل رجيم في رمضان وذلك لتحقيق أفضل النتائج عند اتباع رجيم في رمضان وخاصة الصيام المتقطع، ينصح بالاتي: عدم الإكثار من الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن: سواء الأطعمة الدهنية أو النشويات أو الحلويات، ويمكن تناولها بكميات قليلة، والإكثار من الأطعمة الصحية، مثل: الخضروات. البروتين الخالي من الدهون.

القواعد الأساسية لرجيم رمضان

من القواعد الأساسية لرجيم رمضان أنه ينصح بتناول وجبة معتدلة من السحور يومياً، ويفضل أن تحتوي على الأجبان والألبان والقليل من النشويات مثل الخبز، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة. ولا يجوز للأشخاص الساعين إلى فقدان الوزن خلال الشهر الكريم إهمال هذه الوجبة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد ساعة الإفطار، مما يجعلهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام.

يجب على من يريد خسارة الوزن خلال الشهر الكريم تجنب تناول الطعام المقلي والغني بالدهون المشبعة بشكل شبه تام خلال الشهر، حيث تستبدل المعجنات والأطعمة المقلية بتلك المشوية، ويجب تجنب إضافة الزيوت إلى الأطعمة والسلطات، وينصح بإزالة جلد الدجاج والتخلص منه قبل طهيه، كما ينصح بتناول اللحوم الحمراء باعتدال.

لا يعني شهر رمضان المبارك الكسل والخمول، بل هو شهر تجديد وتغيير، ولذا لا يجوز إهمال ممارسة الرياضة أثناء الشهر الكريم، فنصف ساعة من المشي الخفيف بعد الإفطار من شأنها أن تساعد من يحاول خسارة الوزن على تحقيق هدفه المنشود.

من القواعد الأساسية لرجيم رمضان أنه يجب تجنب الإكثار من تناول الحلويات والمكسرات خلال الشهر الكريم، وإذا كان ولا بد من تناولها فيفضل تناولها مشوية، وأن تحتوي على كميات قليلة من السكر والدهن، فالقطائف على سبيل المثال يفضل أن تكون مشوية ومحلاة بقطر مصنوع من أحد المُحليات الصناعية، حيث إن هذا القطر متوافر في الأسواق المحلية.

أما بالنسبة لوجبة الإفطار، يفضل أن تحتوي على كميات جيدة من الخضراوات والسلطات وكميات معتدلة من جميع المجموعات الغذائية كالنشويات والبروتينات والبقوليات والقليل من الدهنيات.

وينصح الساعون إلى خسارة الوزن بتجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر واستبدالها بالماء والعصائر الطبيعية.

الرجيم في رمضان للنساء

عزيزتي إذا كنتِ تبحثين عن رجيم سريع وبفعالية عالية جداً ننصحك بالماء لأنه هو المفتاح السري والرئيسي لخسارة الوزن خلال شهر رمضان المبارك، ويعد شرب كميات كافية من السوائل يحمي جسمك من الجفاف أثناء الصيام ، ويسيطر الماء على الرغبة الشديدة في تناول السكريات بعد كسر الصيام، لذلك يجب الحرص على شرب لترين أو ثمانية أكواب من السوائل في اليوم، كأسين في الإفطار، أربعة أكواب ما بين الإفطار والسحور، ليس أكثر من كوب واحد لكل ساعة، كأسين في السحور.

ويعتبر تناول التمر على الإفطار يشكل مصدرًا سريعًا من السكر الذي يحتاجه الجسم بعد الصيام بعد ذلك يتم تناول صحن صغير من الحساء مثل شوربة الخضار أو العدس وتجنب الحساء الذي يحتوي على الكريمة ثم تناول سلطة الخضار المشكلة التي تحتوي على زيت الزيتون والخل، وتجنب تناول المقبلات الغنية بالكربوهيدرات.

عزيزتي المرأة بعد تناول المقبلات يفضل أن تأخذي قسطًا من الراحة حتى لا يتم الضغط على الجهاز الهضمي وعليكِ إكمال صلاتك، وأخذ خمس دقائق سيرًا على الأقدام، وبعد ذلك يمكن تناول وجبتك، و اختيار طبق واحد فقط رئيسي وعليك اختياره بحكمة وتجنب الأطباق المقلية مثل باذنجان أو قلاية بندورة أو زهرة، ويجب التأكد من أنه طبق متوازن في الكربوهيدرات والبروتين

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رجيم لإنقاص الوزن 10 كيلو في اسبوع في رمضان

رجيم لإنقاص الوزن 10 كيلو في اسبوع في رمضان، حيث يعد أحد أنواع الرجيم التي يمكن التعامل معه خلال شهر رمضان المبارك، ويعتبر من الشهور التي تساعدنا على فقدان الوزن، وذلك للصيام فيه وقلة الوقت المسموح بتناول الطعام فيه ومن الأفضل الاهتمام بجودة الطعام وقيمته الغذائية لأنه يعطي للجسم حاجته اليومية من كل صنف من أصناف الطعام، بدلاً من الاهتمام بتأثير هذا الطعام على الوزن، والغذاء الصحي لا يسبب السمنة ولا يزيد من نسبة الدهون.

رجيم لإنقاص الوزن 10 كيلو في اسبوع في رمضان:

يفضل الإكثار من شرب الماء فشرب الماء بالكميات التي يحتاجها الجسم والانتظام في ذلك يعتبر كنز من كنوز أي نوع من أنواع الرجيم.

يفضل التقليل من النشويات قدر الإمكان يا عزيزتي لأنه الإكثار من النشويات يجعل جسمك يقوم بتحويل الفائض منها عن حاجته إلى دهون والتقليل من السكريات قدر الإمكان، ويمكنك استبدالها بالتمر والمشمش المجفف وزبيب.

الإكثار من تناول الخضار مثل الخس والخيار والبندورة، والانتظام في تناول البطيخ خصوصاً إذا كنت تعاني من مرض السكري.

يمكنكِ تناول في وجبة السحور 1 زبادي قليل الدم أو خالي من الدسم + طبق خضروات مشكل والإكثار من الماء.

أفضل ريجيم صحى فى رمضان

إن اتباع أفضل ريجيم صحى فى رمضان سيغير كلّ من النظام الغذائي والبرنامج التمريني من الجسم تمامًا في غضون أسابيع فقط، احذر أن تؤجل ذلك، ابدأ اليوم بالتحول الإيجابي الآن

أولاً قم بترتيب مواعيد تناول الوجبات وقسمها من ثلاث إلى أربع وجبات على الأقل بحيث تشمل وجبة الافطار "الوجبة الرئيسية" وجبتين خفيفتين، وجبة السحور.

ثم يجب البدء بكسر الصيام بتناول ثلاث حبات من التمر متوسطة الحجم أو حبة واحدة حسب الرغبة ثم كوب من الماء.

قم بتقسيم وجبة افطارك الرئيسية إلى عدة مراحل تبدأ بالتمر والماء، ثم بما يتوفر من مقبلات كالشوربة والسلطة ومن ثم الطبق الرئيسي، يمكن بعد تناول الشوربة الذهاب إلى صلاة المغرب ليرتاح جهازك الهضمي قليلاً.

ثم تناول طعامك ببطىء وعلى أقل من مهلك.

يفضل تجنب المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية. فالكافيين مدر للبول ويحفز على فقدان الماء أسرع من خلال التبول.

يا عزيزي لا تنسى شرب كميات كافية من المياه وخاصة ما قبل الوجبات لتشعر بالشبع.

تجنب الأطعمة المقلية، مثل: البطاطس، السمبوسك، والقطايف المقلية.

قلل الملح وتجنب الموالح مثل المخللات، والزيتون حتى لا تشعر بالعطش وتحتبس السوائل.

تجنب الاغذية الغنية بالسكر والدهون مثل: الحلويات، إذ بإمكانك استبدالها بالفواكه المجففة أو بأنواع أخرى من الحلويات الصحية كالمهلبية أوالكاسترد، أو قد تنصح بتحديد الكمية المتناولة منها بما يتناسب مع برنامجك الغذائي السليم.

ابتعد عن كل ما هو غني بالدهون المهدرجة والمضرة، فمثلا احرص على أن تتناول اللحوم قليلة الدهون، وتختار الحليب الخالي من الدسم بدل كامل الدسم.

نصائح هامة قبل إتباع ريجيم رمضان