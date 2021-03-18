طرق اختيار العطر الخاص للرجال!

عزيزي الرجل، إذا كنت لا تستطيع أن تحدد بالضبط ما هو العطر المناسب لك في مناسباتك المتعددة، فنحن اليوم، نقدم لك أهم النصائح التي تساعدك في عملية اختيار العطر ، وتوصلك إلى القرار الصحيح بحسب المناسبة التي ستذهب إليها.

في أماكن العمل:

ينصح باختيار نوعيات العطور الخفيفة المزودة بالدرجات الحمضية التي تترك الرجل برائحة تبدو منعشة وهادئة، من دون أن تصيب زملاءه بالضيق.

أما بعد انتهاء العمل:

ينصح بتغيير نوع العطر الذي يتم استخدامه في مكان العمل، خاصة أن كان الرجل يعتزم قضاء سهرة أو الخروج مع أصحابه، ويمكن الاستعانة هنا بالأنواع الكلاسيكية الحديثة التي يعد من أبرزها عطر جيفينشي جنتلمان الرائع بالفعل.

وفيما يتعلق بمقابلة العمل: ينصح بالابتعاد عن النوعيات النفاذة، والتركيز على النوعيات الرقيقة المميزة، والتي ربما تساعد في صنع الفارق لصالح أصحابها عند الاختيار للوظيفة.

أما عن حفل زفاف أحد الأقارب أو المعارف:

فينصح باختيار نوعيات تتماشى وما تتسم به هكذا مناسبات من طابع رسمي، ويوصى تحديداً باستخدام عطر عود وود من توم فورد.

وأخيرا في حال كنت ستذهب إلى سهرة مسائية: ينصح باختيار النوعيات التي تكون ذات رائحة نفاذة ويمكنها أن تترك أثرا بالغاً بالنيابة عن أصحابها عند المغادرة، لتسجل حضورهم بصورة طاغية.