فوائد البرتقال لصحة الانسان والكمية التي يحتاجها الجسم!

البرتقال من الفواكه الحمضية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للإنسان نظرا لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تساعد على منع الإصابة بالسرطان والحفاظ على صحة العين، لكن على النقيض الآخر الإفراط في تناولها يؤدي إلى حدوث العديد من المخاطر الصحية.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من البرتقال، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيه:

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصى بتناول ثمرة واحدة من البرتقال في اليوم.

فوائد البرتقال:

- يعتبر مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، حيث يوفر البرتقالة الواحدة 116.2% من القيمة اليومية لفيتامين سي، ما قد يساعد في التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

- تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة المعروف أنها تسبب علامات الشيخوخة.

- كما يلعب فيتامين سي في تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى أنه مفيد للوقاية من نزلات البرد والوقاية من التهابات الأذن المتكررة.

- كونه غنيًا بفيتامينات B6، إذ يساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين، وبالتالي الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة بسبب وجود المغنيسيوم.

- وفقًا لدراسة أجراها باحثون أمريكيون وكنديون، فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور الحمضيات تسمى Polymethoxylated Flavones "PMFs" لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول.

- وبفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، إذ يساهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ما يجعله وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري.

- يحتوي البرتقال على مركب D- ليمونين، وهو مركب يمنع نمو السرطانات مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي.

- يعتبر مصدر غني للكاروتينويد، ويلعب فيتامين أ الموجود فيها دورا مهما في تعزيز صحة الأغشية المخاطية في العين، بالإضافة إلى منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي في الحالات القصوى إلى العمى.

- نظرا لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وهذا يساعد في تسهيل عملية الهضم، وبالتالي تحسين صحة الجهاز الهضمي ومنع متلازمة القولون العصبي، فضلا عن علاج الإمساك.

أضرار الإفراط في تناوله:

- بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، لذا يؤدي الإفراط في تناول البرتقال إلى التأثير على الهضم، ما قد يسبب الإصابة بالإسهال وتقلصات البطن.

- على الرغم من كونه منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية، إلا أن تناوله بكثرة يوميًا قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

- يمكن أن يسبب أيضًا تناول الكثير من فيتامين سي "أكثر من 2000 ملليجرام في اليوم" إلى الغثيان، والقيء، وحرقة المعدة، والانتفاخ، والصداع والأرق.

- نظرًا لكونه من الفواكه عالية الحموضة، يمكن أن يساهم في الإصابة بالحموضة المعوية، خاصة لأولئك الذين يعانون بالفعل من حرقة المعدة.

- وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب على الأشخاص الذين يتناولون حاصرات بيتا "نوع من الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم" الحرص على عدم الإكثار من تناول البرتقال، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث تزيد هذه الأدوية من مستويات البوتاسيوم عند مزجها بكميات كبيرة من البرتقال.

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