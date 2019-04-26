طرق اختيار تصميم غرفة طعام مناسبة

إليكِ بعض الحيل لنساعدك في اختيار الطاولة الأنسب لك في موسم الأعياد لتقيمي مأدبة عائلية فخمة تفتخرين بها أمام الأهل والأصدقاء:

1- إختاري تصميماً كلاسيكياً، فالمعدل المقبول لتغيير غرفة الطعام هو من 5 إلى عشرة أعوام كحد أدنى، لذا إسألي نفسك هل سأحبّها مع مرور السنوات أم إنني سأشعر بالحاجة إلى تغييرها، رغم كونها لا تزال صالحة؟

2- اختاري الإكسسوارات المنزلية الملونة بلون بنفسجي أو ذهبي لأثاث محايد أو بألوان رمادية أو عاجيّة او بنيّة.

3- مصابيح الإنارة الذهبية أو الثريات تلعب دوراً في إضفاء فخامة وكسر الطابع البارد للخشب وللألوان الباردة.

أعلنت علامة المفروشات الأميركية الفاخرة "إيثن ألن" عن طرح تشكيلة من قطع غرف الطعام المميزة والتي تتألق بخطوطها الأنيقة وتشطيباتها الفاخرة، لتعكس حرفية يدوية متقنة ولمسة تزخر بالتألق بمناسبة قدوم الشهر الفضيل.

كيف نختار طاولة غرفة الطعام؟

يجب قياس غرفة الطعام طولاً وعرضاً لتستطيعي أن تشتري طاولة مناسبة للمنزل، فطاولة جميلة ولكن لا تسع في الغرفة هو خطأ غير مقبول ويجب احتساب مكان للكراسي وترك مساحة للقيام والجلوس براحة تامة. وإذا كانت غرقة الطعام ضيقة فكّري في شراء طاولة مزوّدة بدرج خفي تستطيعين تكبيرها عندما تستضيفين مدعويك، ويمكنك توضيبها في الأيام العادية.

تحرص ماركة "إيثن ألن" الأميركية على تقديم طاولات مائدة وبوفيه وكراسٍ مذهلة تتميز بأعلى مستويات الجودة والذوق الرفيع والتنوع خلال الشهر الفضيل، وسنقدّم لك النصائح حول شكل الطاولات:

هناك أربعة أشكال وهي المستطيلة والمربعة والبيضاوية والمستديرة. والتصاميم الأكثر توافراً في الأسواق هي تلك المربعة والمستطيلة ولكن يجب الانتباه إلى شكل غرفة الطعام قبل شراء الطاولة. إذا كانت مساحة الغرفة ضيقة وهي مستطيلة فالتصميم الأكثر شيوعاً والذي يوفّر مساحة هو البيضاوي. معلوم أن الأشكال الدائرية توفر راحة أكثر للضيوف وتضمن لك مساحة أكبر لتتمكّني من شراء خزانة لحفظ أدوات المائدة فيها.

إختاري الطاولة من مواد مختلفة ولكن يجب أن تراعي ميزانيتك وفعالية الطاولة.

1- هناك الخشب وهي المادة الأكثر تداولاً نظراً لطابعها العملي وسهولة صيانتها في حال تعرّضها لخدوش. وتتوافر الطاولات الخشبية بأسعار مختلفة، فهناك خشب الجوز والسنديان والأرز والكرز وهناك خشب الماهوغاني، وهي ترضي جميع الميزانيات.

2- هناك الطاولات المصنوعة من حجر الرخام أو المرمر أو من السيراميك، وتتميز بشكل بديع ولكنها باهظة الثمن ويمكن أن تتصدّع بفعل كثرة الاستعمال.

3- إحرصي على تضمين غرفة الطعام خزائن لحفظ الأواني وعرض الإكسسوارات المنزلية، واستعيني بالزهور الطبيعية الفواحة.

4- هناك الطاولات الزجاجية التي تتميز بطابع شفاف أو نصف شفاف، وهي توحي باتساع وينصح بها للمساحات الضيقة ولكنها قابلة للخدش وسريعة العطب. كما تتميز بأسعار مقبولة.

في هذا العام، تميل السيدات إلى اختيار الأسلوب الكلاسيكي الجديد ليكون بمثابة خيار رائع لطاولات طعام، ولدى ماركة "إيثان ألن" طاولات تتميز بتوليفة ألوان محايدة عصرية إلى جانب الحضور الطاغي للّون النحاسي اللمّاع، مع تشطيب من خشب الماهوجني الإندونيسي. وتأتي كراسي "إيف" (Yves)، الخاصة بالمضيف وضيوفه، لتعيد تعريف مفهوم الفخامة والجمال والطابع العملي. كما تمتاز طاولتا "لينوود" (Lynnwood) و"باريمور" (Barrymore) بالأناقة الكلاسيكية والخطوط الدقيقة، مع تشطيبات خشبية فريدة تعكس جمالاً لافتاً.

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