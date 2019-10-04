طرق اختيار فساتين الزفاف المناسبة لجسم العروس

أكثر ما يجعل اطلالتكِ تبدو مثالية يوم زفافِك، هو أن يناسب فستانكِ شكل جسمِك، فالتركيز على جمالكِ، وإخفاء عيوب القوام والظهور بجسم أنثوي مميز، هو ما ترغب به كل صبيّة بحفل زفافها.

لهذا إليكِ طريقة اختيار فستان الزفاف ليناسب شكل جسمكِ، لاطلالة مميزة يوم الزفاف.

فستان زفاف الصبيّة النحيفة والطويلة

يمكن للصبيّة النحيفة أن تختار الكثير من التصميمات الناعمة والهادئة، وتعتمد على القماش المخملي كالساتان والدانتيل، بالإضافة إلى القصات المندسلة والناعمة، وتكون ضيقة قليلًا من الخصر ثم تنزل بشكل واسع، كما يناسبها كذلك الفساتين بقصة الـ Aline، والتي تمنحها جسدًا رشيقًا، وتجعلها أطول.

فساتين زفاف للصبايا قصيرات القامة

أما قصيرات القامة فأنسب الفساتين هي التي تُبرز الساق لدى الصبيّة، كالفساتين القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف، مع لمسة بسيطة من الكشكشة العصرية، لاطلالة آخر موضة.

فساتين زفاف تناسب الممتلئات من ناحية الأرداف

أكثر ما يخفي عيوب الأرداف أو الصبايا صاحبات جسم الكمثرى، هي الفساتين المنفوشة بقصة السندريلا، والتي تعتمد على الخصر الضيق، ثم تأتي واسعة من بعده، لتجعلكِ تبدين أكثر رشاقة وجمالًا.

فساتين زفاف للصبايا الممتلئات من الجزء العلوي

أما إذا كنتِ ممتلئة من ناحية الذراعين، أو تمتلكين جسم التفاحة، فاعتمدي على الأكمام الطويلة التي تغطي الذراعين، لتجعلكِ تبدين أكثر رشاقة، وتبعد التركيز عن عيوب القوام، أو اختاري الفساتين ذات تصميم الكاب لتخفي مشكلة هذه المنطقة لديكِ.

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