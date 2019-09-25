4 مستلزمات شخصية مهمة للعروس لا تستغني عنها

تحضيرات العروس كثيرة ومتنوعة، وقد تنسى الصبيّة بعض الأغراض المهمة، وسط الكثير من الأمور التي ينبغي عليها شراؤها، بالإضافة إلى التحضيرات الأخرى كحفل الزفاف، وتنظيم المنزل وغيرها.

لهذا سوف نحاول مساعدتكِ اليوم بأهم مستلزمات العروس الشخصية التي سوف تحتاجينها لزواجِك.

أغراض التجميل

هذه واحدة من أهم الأعراض التي لن تتخلين عنها، مثل العطور والكريمات المختلفة للبشرة والقدم واليد، والمكياج، بالإضافة إلى العناية بالشعر والأظافر، ولا تنسي أيضًا أجهزة تصفيف الشعر المختلفة.

موديلات الملابس والاكسسوارات

تحضير الملابس يجب أن يكون بفترة كبيرة قبل الزواج، حتى يتسنى لكِ تحضير كل الأغراض المختلفة لزواجِك، كملابس النوم من قمصان وبيجامات، وملابس داخلية وغيرها.

أما ملابس الخروج، فسوف تحتاجين إلى تحضير ملابس لكل المواسم، لن تشتري فقط القطع الخاصة بموسم الزواج، لأنكِ في كل الأحوال سوف ترتدينها بأول سنة بالزواج.

الاكسسوارات من القطع الأساسية والمهمة بالنسبة لأيّ عروس، واحرصي على أن تكون فخمة ومترفة قدر الإمكان، لتزيدكِ جمالًا وثقة بنفسِك، تحديدًا الأحذية والشنط.

أغراض نسائية خاصة

هذا الركن من مستلزمات العروس الخاصة، يكاد يكون بسيطًا جدًّا لكنه غاية في الأهمية، وعادة ما تنسى العروس الاهتمام به، مثل تحضير جهاز نزع الشعر، والذي سوف تحتاجين له بشكل دائم، بالإضافة إلى الفوط الصحية اليومية والشهرية، وكذلك الغسول النسائي الخاص بكِ للحفاظ على نظافتِك الشخصية.

حافظات الأغراض

بعد أن أحضرتِ أغراضكِ المختلفة، يفضل أن يكون هناك حافظة لكل غرض، حتى يتسنى لكِ تنظيمها وعرضها بشكل جيد لسهولة استخدامها، مثل علب المجوهرات، وعلب الأحذية، وغيرها.

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