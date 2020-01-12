طرق اختيار لون الكنب المناسب لغرفتك

كيف تختار لون الكنب المناسب لغرفتك؟ سؤال شائع عند اختيار الديكور الداخلي، تجيب عليه مهندسة الديكور ريهام فرّان، مُعدِّدة الإرشادات الآتية في الديكور.

مساحة الغرفة

يتبع اختيار اللون ذوق الفرد وميوله، لو أنَّ القاعدة الأسياسيَّة في اختيار اللون تتحدَّد بحسب مساحة الغرفة؛ ففي الغرفة الفسيحة، يُستحسن أن تحمل الكنب ألونًا داكنًا، كالبنِّي أو الكحلي أو الزيتي، مع وسائد فاتحة (أو من لون الكنب بدرجة فاتحة). أمَّا في الغرفة الضيِّقة، فالألوان الفاتحة مناسبة، لأنَّها تشيع امتدادًا في المساحة. وفي شأن الوسائد، يفضَّل التنويع في اللون. وإذا كان قماش الكنب سادة، من الجذَّاب اختيار الوسائد المعرقة، لكن بكمّ ضئيل.

موقع الغرفة

• لموقع الغرفة تأثير في لون القماش، ونوعه، ففي الغرفة المزوَّدة بواجهة مُطلَّة على البحر، مثلًا، يمكن إدخال الألوان الصارخة القويَّة، كالبرتقالي أوالفوشيا أو الأصفر أو الأخضر الفستقي إلى الكنب، ما يضفي حيوية في المساحة، مع اختيار أقمشة مُعرَّقة، ولكن على خلفيَّة بيضاء. أمَّا إذا كانت الغرفة مُطلَّة على الجبل، فيُعدُّ تصميم شتوي يرمز إلى الثلج فيها، مع الحرص على استخدام اللون الأبيض الكريمي، وإدخال لون داكن، كالزيتي، مثلًا.

• في غرفة المعيشة أو صالة الاستقبال التي تطلّ على حوض للسباحة أو على الحديقة، يُنصح باختيار أقمشة الجلد أو "الدان"، وهذا الأخير عبارة عن الجلد الذي يحتوي على نوع من المخمل، ويتوافر بأسعار معقولة وهو يمنع تسرب أيّ سائل إلى الإسفنج. وفي هذا الإطار، يُفضَّل انتقاء الكنب بأحد الألوان المستوحاة من عناصر الحديقة، لا سيَّما الأخضر والبرتقالي والأصفر.

• في القاعة الفسيحة المؤثَّثة بكنب تمتد على هيئة ديوان، يُفضَّل اختيار أقمشة ذات لونين أو ثلاثة منها، مع "طرّاحة" الجلوس على هيئة لوحة ذات قماش سادة، وفي الوسط مصمَّمة على شكل أيقونة، أو أيّ شكل هندسي، أو مزخرفة. ويمكن استخدام الأقمشة العربيَّة الملوَّنة بالأحمر والأسود في هذه الغرفة.

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