طرق الاعتناء بطفلك في الشهر الثالث

وفي هذا المقال نتعرف على كيفية الاهتمام والاعتناء بطفل ثلاثة الأشهر، ضعي هذه الأشياء في الاعتبار عندما تهتمين بطفلك الصغير.

1. تتبعي الوقت الذي يشعر فيه طفلك بالجوع أو النعاس

يميل معظم الأطفال إلى فهم مفهوم الأكل والنوم بمفردهم بعد مرور 12 أسبوعاً. سيتمكن طفلك الآن من البكاء بأسلوب مختلف، مما سيساعدك على معرفة ما إذا كان جائعاً أو غريب الأطوار فقط؛ لأنه لا يستطيع النوم، أو إذا كان قد بلل حفاضته. إذا كان طفلك يرضع من الزجاجة، فإنه يميل إلى الرضاعة أكثر بقليل من المعتاد، مما يؤدي به إلى النوم لفترة أطول، حتى طوال الليل. يستيقظ الأطفال الذين يرضعون من الثدي من حين لآخر أثناء نومهم، لكن هذا ليس سبباً للتبديل إلى الزجاجة.

2. تأكدي من أن طفلك يبقى آمناً في جميع الأوقات

سيبدأ طفلك في اكتشاف أطرافه وخاصة يديه. سيبدأ في ربط نقاط حقيقة أن لديه درجة معينة من التحكم في اليدين اللتين يراهما. وهذا سيجعله يمسك بكل ما يستطيع ويضعه في فمه. تأكدي من عدم وجود أشياء حادة أو أشياء غير صحية في سريره أو في أي مكان قريب منه. أشياء صغيرة يمكن لودج بسهولة في كتابه الحلق وخنق له. أثناء السفر، تأكدي من أنه لا يمكنه الوصول إلى أي أشياء من مقعد السيارة وأنه يبقى آمناً فيه.



3. الاتصال يحتاج إلى الاستمرار دون انقطاع

إن رعاية طفل يبلغ من العمر 3 أشهر شيء واحد، لكن تشكيله في فرد اجتماعي هي لعبة مختلفة. تصور العديد من الدراسات أن الآباء الذين يميلون إلى التواصل مع أطفالهم أو إجراء محادثات معهم، ينتهي بهم الأمر مع أطفال لديهم فهم جيد للإشارات الاجتماعية، ومعدل ذكاء أفضل، وفهم أسرع للمفردات أيضاً. تحدثي إلى طفلك كلما تفاعلت معه. دعيه يعرف أنك تغيرين الحفاض أو تطعمينه. أظهري له كتباً ملونة واصنعي منها قصصاً.

4. لا تتركي طفلك يبكي كثيراً

بينما يعتقد بعض الآباء أنه إذا بكى الطفل من دون داع، فسيتوقف عن البكاء بعد فترة، هذا لا ينطبق عادة على الأطفال الذين يبلغون من العمر 3 أشهر فقط. هؤلاء الأطفال يبكون فقط لأسباب مثل الجوع أو عدم الراحة أو النوم. كل هذه الأشياء تحتاج إلى اهتمام الوالد في أي حال؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لطفلك التحدث بها معك. إذا استمر الطفل في البكاء ولم يرعه أحد، يبدأ في الشعور بعدم الأمان وقد يؤدي إلى البكاء أكثر حتى يستنفد نفسه. لا يوجد إفساد للطفل مع الكثير من الاهتمام في هذا العمر. في بعض الأحيان، قد يرغب الطفل فقط في أن يحتضنه، وهذه حاجة صالحة أيضاً.

5. أخذ الطفل إلى الخارج يتطلب الكثير من الاستعداد المسبق

قد ترغبين في اصطحاب طفلك في نزهة صغيرة، أو لفترة أطول في نزهة، أو ربما إلى مدينة أخرى. كل هذا يستلزم حمل الأشياء الضرورية معك طوال الوقت، لا يمكن تحديد ما قد يحتاجه الطفل في أي وقت من الأوقات، والإفراط في الاستعداد أفضل من عدم الاستعداد، استخدمي عربة أطفال يمكنها إيواء الكثير من الأشياء إذا كنت ستصطحبينه معك. إذا كنت مسافرة إلى مدينة في الصيف، فاحصلي على ملابس وقبعات تسمح بمرور الهواء لحمايته من أشعة الشمس، احتفظي بأساسيات الحفاضات والألعاب والزجاجات والمناديل معك دائماً.

6.اجعلي وقت اللعب وقت الرعاية

بعد نحو 12 أسبوعاً، يميل الأطفال إلى البقاء مستيقظين أكثر من ذي قبل. قد يحافظون على مشاركتهم ولكنهم يحتاجون إلى التحفيز من حين لآخر. خصصي بعض الوقت للعب مع طفلك كل يوم. قد يكون ذلك باستخدام ألعابه الخاصة أو يمكنك إخباره بقصة أيضاً. استمعي إلى موسيقاك المفضلة وغني معها. دعي طفلك يستمع إلى طنينك. كل هذه الأنشطة تبني علاقة شخصية للغاية من الثقة والمودة بينكما.

7. الروتين الجيد يساعد الجميع من أفراد الأسرة

لا يحب الآباء ولا الأطفال أن يكون لديهم أشياء غير متوقعة، من خلال تحديد أوقات محددة للرضاعة والنوم واللعب، يمكن لطفلك أن يتوقعها تدريجياً ولا يفاجأ ،هذا يجعله يشعر بالأمان ويدعم نموه المستمر ،يحتاج الأطفال إلى الكثير من العناية والاهتمام، وعندما يتعلق الأمر برعاية طفل يبلغ من العمر 12 أسبوعاً، فإن الأمور لا تزال غير مبسطة كما ينبغي. يمكن أن يساعدك الحفاظ على هدوئك وعدم الوقوع فريسة للقلق في معالجة أي مشكلة قد تعترض طريقك. استمتعي بشعور الأمومة واعلمي أنك ستكونين أماً جيدة لطفلك في كل سيناريو.

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