طرق الاعتناء بنبات البامبو

البامبو Lucky Bamboo من النباتات العشبية يعرف باسم الحظ السعيد كما يعرف باسم نبات الخيزران، ويمتاز بإعطاء المنظر الجميل للحديقة، ولغرفة المعيشة، وللمطبخ أيضاً، كما أنّ المزارعين وأصحاب البساتين يهتمون بزراعته والحفاظ عليه، وذلك من خلال تحديد المواقع المناسبة لنموه، وتحديد كمية المياه التي تحتاجها البامبو، وبعد ذلك يتمكن النبات من النمو والازدهار.

ماذا يحتاج نبات البامبو لكي ينمو؟

1- التقليم أمراً مهماً للحفاظ عليه، مع مرور الوقت تصبح معظم النباتات كبيرة، وستبدأ بفقدان شكلها نتيجة النمو الكثيف للأوراق، ولذلك لا بدّ من تقليم الفروع لنبات البامبو، ويكون التقليم باستخدام مقص التقليم المعقم، وقص شيءٍ بسيط من الفروع الرئيسية، وبعد ذلك ستظر براعم جديدة.

2- يحتاج نبات البامبو إلى أشعة الشمس، ولكن لا بدّ من تجنب أشعة الشمس المباشرة في فترة زراعته الأولى؛ لأنّها تحرق الأوراق، لذلك فإنّ نبات البامبو يحتاج إلى ضوء قليل جداً، وعندما يبدأ النبات في التمدد والنمو يجب زيادة كمية الضوء.

3- يمتاز نبات البامبو بقدرته على النمو مع قلة توافر الماء، حيث يستطيع النمو في مزهريةٍ مليئةٍ بالحصى، وفيها القليل من الماء، وتجدر الإشارة إلى أنّ البامبو حساس جداً من الكلور والمواد الكيميائية الأخرى الموجودة في مياه الصنبور، ولذلك يجب ريها بالماء المقطر، كما يمكن وضع نبات البامبو في وعاءٍ زجاجي، ولكنّ ذلك يتطلب تغيير الماء كلّ أسبوع.

4- يعيش البامبو على درجات حرارةٍ مرتفعةٍ تتراوح بين 18.33-32.23 درجة مئوية، كما يجب إبعاد النبات عن التكييف الهوائي وفتحات التدفئة المركزية، وذلك من أجل حمايتها.

5- يحتاج نبات البامبو المزروع في الماء إلى التغذية بالأسمدة كلّ شهرٍ، ويجب وضع قطرةٍ واحدةٍ من الأسمدة السائلة إليه.

6- يحتاج البامبو إلى التربة الحمضية لكي ينمو، لذلك يُفضّل زراعته في تربةٍ معتدلة الحموضة، ثمّ يجب تغطية التربة بطبقةٍ سخيةٍ من السماد.

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