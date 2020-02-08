طرق التخطيط لرحلة سياحية عائلية

من الضروري البحث عن الوجهة التي تلبِّي مُتطلّبات أفراد العائلة هناك نقاط عدّة يجب أخذها بالاعتبار، عند التخطيط لرحلة سياحية عائلية، ومنها:



• البحث عن الوجهة التي تلبي مُتطلّبات فراد العائلة؛ وفي هذا الإطار تعجُّ شبكةُ الإنترنت بمواقع تُعرِّف إلى الأنشطة العائليَّة، ومناطق الجذب السياحي المتاحة في المناطق السياحية.

• التحدُّث إلى الأطفال قبل الانطلاق في الرحلة، في شأن الميزانيَّة.

• الإقامة في مكانٍ يتوافر فيه مطبخ أو ثلّاجة، إذ لا يُفضَّل تضييع الوقت والمال في وجبة الفطور بمطعم في كل يوم من عطلتك.

• لا بُدَّ من الذهاب في نزهة لتناول طعام الغداء، وحتَّى العشاء في الهواء الطلق، أي "السندوتشات" في المتنزَّه الترفيهي أو الشاطئ.

• لا بُدَّ من الاحتفاظ بزجاجات المياه التي يُعاد استخدامها، حتَّى لا تشتري المياه المُعبأة في زجاجات في كل مرة يكون أحد أفراد العائلة فيها عطشانًا.

• يُفضَّل اختيار أماكن الجذب السياحي المجانيّة أو شبه المجانيّة.

• من المُفضَّل استئجار سيارة في وقت مبكّر في وجهتك النهائية، لمساعدتك في الالتزام بجدول أعمالك وميزانيَّتك. لكن، تأكَّد من العثور على أفضل صفقة متاحة. بعض الشركات تجعل هذا البحث أسهل.



وجهات سياحية عائلية: سنغافورة

تعدّ سنغافورة من أفضل وجهات العطلات للعائلات؛ هذا البلد الصغير مزدحم تمامًا بالمعالم العائليّة الجذَّابة، والطعام فيه هو مزيج من ثقافات الملايو والصينيَّة والهنديةّ.

من "يونيفرسال ستوديوز" في جزيرة "سنتوسا" الصديقة للعائلة، إلى "الحدائق المستقبليّة" بجانب الخليج، وتناول المأكولات المحليَّة في مركز الباعة الجوّالين... هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها لإبقاء الأطفال مستمتعين في أفضل وجهة لقضاء العطلات العائلية.

وجهات سياحية عائلية: اليابان

بغضّ النظر عن أعمار أفراد عائلتك، فإنَّ اليابان مُقترحة للإجازة، إذ تضم 17 موقعًا من المواقع التابعة لليونسكو. وفي طوكيو تحديدًا، تتوافرالمتاحف الصديقة للأطفال، وتنتشر المناسبات العامّة في أنحاء المدينة، وكثير منها رخيص التكلفة للأطفال (أو بالمجّان). نظام النقل في اليابان لا مثيل له؛ تربط القطارات بين المدن وبين ثروة البلاد من الجمال الطبيعي: الشواطئ البكر، والقمم المُغطَّاة بالثلوج، والوديان الخضرالمورقة.



وجهات سياحية عائلية: النمسا

تتمتَّع النمسا بماضٍ ملكي، وحاضر تقدّمي، وبعض المناظر الطبيعية الخلَّابة في العالم. هناك، يمكن مشاهدة ثراء العائلة المالكة Hapsburg التي حكمت العالم لقرون عدة، وجعلت النمسا واحدة من أفضل الدول في العالم عند زيارة القصر. عمومًا، تزخر البلاد بخيارات صديقة للأطفال. وغالبًا ما تكون الملاعب مساحات إبداعية وفنيَّة، ويمكنك اكتشاف متاحف الأطفال المثيرة، في قصر Schönbrunn أو داخل Museumsquartier في وسط فيينا. والنمسا، موطن لأفضل الموسيقى في العالم، وهي مكان رائع لتعريف الأطفال بالموسيقى الكلاسيكيَّة وتاريخ الموسيقى. وتشتهر أيضًا بكعكة الشوكولاته Sacher Torte، والخيول البيض Lipizzan Stallions.

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